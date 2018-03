10 linhas de micro-ônibus reforçam transporte para Festival da Cidade

Xand Avião e Psirico se apresentam neste sábado (24) na Praça da Revolução

Um esquema especial de transporte foi definido para o Festival da Cidade 2018, que comemora os 469 anos de Salvador, com shows neste final de semana. Para quem for curtir as apresentações de Xand Avião e Psirico neste sábado (24), a partir de 19h, na Praça da Revolução, em Periperi, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) reforçará o serviço com 10 linhas do Sistema de Transporte Complementar (Stec) até as 0h. As linhas que atendem a região estarão operando normalmente.

Líder da banda Psirico, o cantor Márcio Victor promete novidades para o público que for para a Praça da Revolução, a partir das 21h. "Vamos comemorar o aniversário da nossa cidade com o lançamento de um show completamente novo, repleto de músicas inéditas que, com certeza, vão agradar o povão", garante o cantor.

Para fazer a alegria da galera, a nova música de trabalho do grupo será apresentada neste show. Intitulada Tome encaixa na sarrada, a canção tem como compositores o próprio Márcio Victor, além de Jorginho Barbosa e Matheus Alque.

Domingo tem mais

Já no domingo (25), também, em função da realização do Festival com shows de Duas Medidas e Leo Santana, no Campo da Pronaica, em Cajazeiras serão disponibilizados nove veículos da frota reguladora que estarão disponíveis na Estação Pirajá.

A programação do festival começou na sexta (23) e segue até a quarta-feira (28) em diferentes pontos da cidade. Na quarta, quando ocorre shows de Márcio Mello e Marina Lima no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, a Semob irá reforçar as linhas que atende o bairro e prolongar o horário de atendimento de 24 ônibus que atendem à região da festa até as 0h e disponibilizar ainda nove veículos extras da frota reguladora. Esses ônibus estarão à disposição dos agentes de fiscalização, das 19h às 2h.

Os usuários terão, também, cinco pontos de táxis nas redondezas da festa. No total, são 28 vagas distribuídas entre os seguintes locais: Largo da Mariquita, Largo Santana, Parque Cruz Aguiar, Praça Carlos Batalha e o próximo ao Bompreço do Rio Vermelho. Além disso, a população poderá contar também com o ponto de mototáxi também ao lado do Bom Preço.

Trânsito

Durante o Festival da Cidade, a Transalvador irá prestar apoio de controle de tráfego durante os shows Periperi, Cajazeiras e Rio Vermelho. Durante a operação, o trânsito nestes locais será monitorado com a presença de prepostos em locais estratégicos, a fim de prestar auxílio aos pedestres durante a travessia, promover a fiscalização ao estacionamento irregular, e manter a fluidez no trânsito nestes locais.