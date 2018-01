10 opções de pôr do sol em Salvador

Um guia com alguns dos melhores lugares para curtir o fim de tarde.

Revigorante e gratuito, o pôr do sol envolve emoção e misticismo. Dona de cartões postais famosos em todo o mundo, Salvador oferece um fim de tarde apaixonante, cheio de cores, nuances e surpresas.

Terra do axé e do dendê, o verão baiano tem um gosto especial. A capital é destino de diversos turistas, que aproveitam o calor da estação para desfrutar das belezas naturais e da alegria que só o soteropolitano tem. Seja em Itapuã, na Barra ou na Ribeira, a capital não deixa a desejar no quesito cenário paradisíaco.

Pensando nisso, ouvimos os palpites da SKOL e reunimos alguns dos melhores bares e restaurantes da capital com vista para o mar, pensando em você, que quer comer bem, beber uma cerveja gelada e desfrutar do melhor que a Bahia tem a oferecer.

1. BARRAVENTO: Ideal para quem deseja levar a família em uma reunião de fim de tarde, além de um cardápio diversificado, o restaurante possui espaço exclusivo para crianças e uma vista privilegiada do Farol da Barra.

Endereço: Avenida Oceânica, nº 814 - Barra

Facebook: www.facebook.com/Restaurantebarravento

Instagram: @restaurantebarravento

2. BLUE PRAIA BAR: Um pedaço do paraíso entre a área urbana do Rio Vermelho. Localizada na praia do Buracão, a Blue Praia Bar apresenta um ambiente aconchegante e romântico, com uma das melhores vistas para o mar do Rio Vermelho e um cardápio requintado para acompanhar uma cerveja bem gelada.

Endereço: R. Barro Vermelho, 310 - Rio Vermelho

Facebook: www.facebook.com/bluepraiabar

Instagram: @bluepraiabar

3. SALVADOR DALI: Localizado no mar do Rio Vermelho, o restaurante apresenta um cardápio diversificado, misturando a culinária mediterrânea, francesa e tailandesa em um só lugar.

Endereço: R. Borges dos Reis, 15 - Rio Vermelho

Facebook: www.facebook.com/restaurantesalvadordali

Instagram: @restaurantesalvadordali

4. CARANGUEJO DO BAIANO: Localizado na beira mar de Boa Viagem, o Caranguejo do Baiano oferece dois espaços para desfrutar do pôr do sol na Cidade Baixa, à beira da janela e no piso superior. Com um cardápio recheado de petiscos e pratos, o bar traz desde o acarajé ao bobó de camarão. Endereço: R. da Boa Viagem, 219 - Monte Serrat

Facebook: www.facebook.com/caranguejo-do-Baiano

Instagram: @caranguejodobaiano

5. BARRACA DO LORO: No melhor estilo pé na areia, a Barraca do Loro em Stella Maris oferece opções de lazer exclusivas para tornar a estadia do cliente ainda mais divertida, como lounges, lojinhas, massoterapia, espaço infantil, wi-fi e um cardápio renovado.

Endereço: R Professor Carlos Ott, 79 – Stella Maris

Facebook: www.facebook.com/barracadoloro

Instagram: @barracadoloro

6. BUTECO RV: Situado ao lado do Acarajé da Dinha, o boteco é o local ideal para quem deseja estender o pôr do sol e aproveitar a noite boêmia do bairro. O espaço oferece uma vista do mar do Rio Vermelho e tem um cardápio diversificado de petiscos para quem gosta de beber a cerveja acompanhada de um tira-gosto.

Endereço: Largo de Santana, Rio Vermelho

Facebook: www.facebook.com/butecorv24horas

Instagram: @butecorv24horas

7. RECANTO DA LUA CHEIA: Com uma grande variedade em seu cardápio, o Recanto da Lua Cheia oferece desde petiscos simples a comida baiana com preços acessíveis, além de uma visão panorâmica da Baía de Todos os Santos.

Endereço: R. Rio Negro, 2 - Monte Serrat, Salvador

Facebook: www.facebook.com/rvloungessa

Instagram: @recantodaluacheia

8. BOCA DE GALINHA: A simplicidade do bar Boca de Galinha encanta à primeira vista. Localizado em Plataforma, o espaço oferece pratos da culinária baiana e uma das mais belas vistas do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Endereço: R. Almeida Brandão, 58 - Plataforma

Facebook: www.facebook.com/recantodaluacheiasalvador

9. PEDRA DA SEREIA: Ponto de encontro dos pescadores de Ondina, o bar recebe diversos elogios por seu ambiente aconchegante e pela vista privilegiada do pôr do sol em Salvador, além de um menu diversificado com pratos de frutos do mar, carnes e aves.

Endereço: R. Pedra da Sereia, 66 - Rio Vermelho

Facebook: www.facebook.com/pedra.dasereia

Instagram: @pedrasereia

10. RESTAURANTE BORA BORA: Passar uma tarde em Itapuã é bom e com a vista do Restaurante Bora Bora, é melhor ainda. O espaço oferece um dos melhores pôr do sol do bairro. Entre os serviços oferecidos pelo restaurante estão o wi-fi grátis, espaço infantil e um lounge para curtir a praia com mais tranquilidade e aproveitar a cerveja com a galera.

Endereço: R. Vinícius de Moraes, 07 - Itapuã

Facebook: www.facebook.com/Barraca-de-Praia-Bora-Bora

Instagram: @barracaborabora

