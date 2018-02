10 vencedores do Oscar de melhor filme para você ver na Netflix

Com 8 indicações ao Oscar, a Netflix prepara assinantes em todo o mundo para a premiação

A 90ª edição do Oscar acontece neste domingo (4). Neste ano, o maior serviço de streaming do mundo, a Netflix, está disputando oito estatuetas na maior premiação do cinema mundial. Entre as indicações, o filme Netflix Corpo e Alma destaca-se na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, bem como as produções originais Ícaro e Strong Island, que vão competir na categoria de Melhor Documentário, e Heroína(s), indicada a Melhor Curta Documentário. O filme Netflix Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi acumula quatro indicações - Melhor Atriz Coadjuvante (Mary J. Blige), Melhor Fotografia (Rachel Morrison), Melhor Canção (Mighty River) e Melhor Roteiro Adaptado (Virgil Williams e Dee Rees).



Ícaro, Heroína(s) e Strong Island já estão disponíveis na Netflix, e a partir de 1º de março você também pode conferir Com Amor, Van Gogh, indicado a Melhor Animação. Enquanto esperamos para conhecer os vencedores do Oscar® 2018, convidamos você a rever na Netflix dez produções que já ganharam a estatueta de Melhor Filme e marcaram a história da premiação. Clique aqui para baixar as fotos dos filmes da lista.



1. Moonlight: Sob a Luz do Luar (Vencedor em 2017)

Em um bairro de Miami atormentado por criminosos, um menino afro-americano e gay, com uma mãe viciada em drogas, cresce com a orientação de um traficante.



2. 12 anos de Escravidão (Vencedor em 2014)

Este drama baseado na autobiografia de Solomon Northup acompanha a difícil história de um homem negro que nasceu livre, mas foi vendido como escravo depois de ser sequestrado.





3. Argo (Vencedor em 2013)

Em 1979, seis americanos se refugiaram das milícias iranianas na embaixada canadense, levando a CIA a criar uma trama elaborada para resgatá-los.





4. O Discurso do Rei (Vencedor em 2011)

Neste drama biográfico, o rei britânico George VI luta contra sua gagueira por anos, até que recorre à ajuda do terapeuta vocal Lionel Logue.





5. Uma Mente Brilhante (Vencedor em 2002)

Este drama vencedor do Oscar narra a vida e o trabalho do famoso economista John Forbes Nash Jr., um homem brilhante atormentado por uma agonizante doença mental.





6. Gladiador (Vencedor em 2001)

Maximus, o mais famoso general romano, torna-se um escravo após a ascensão do novo imperador ao trono. Sua habilidade na luta fará dele um gladiador.





7. A Lista de Schindler (Vencedor em 1994)

O filme mostra como Oskar Schindler gastou toda a sua fortuna para salvar mais de mil judeus que seriam enviados ao campo de concentração de Auschwitz.





8. Laços de Ternura (Vencedor em 1983)

Uma viúva e sua filha se apoiam em seus relacionamentos com diferentes homens ao longo dos anos e lidam com uma tragédia dolorosa.





9. Um Estranho no Ninho (Vencedor em 1975)

Ao servir sua sentença em um hospital psiquiátrico, McMurphy inspira outros pacientes a se rebelarem contra a ditadura da enfermeira-chefe.





10. O Poderoso Chefão (Vencedor em 1972)

Quando o patriarca de uma família do crime organizado sobrevive a um atentado contra a sua vida, seu filho mais novo entra em cena para dar cabo dos responsáveis.