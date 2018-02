11 praias de Salvador estão impróprias para o banho; veja quais

Além da capital baiana, algumas praias da Baía de Todos-os-Santos não são recomendadas para o banho

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou um alerta sobre a qualidade da água em alguns trechos da orla de Salvador. A informação foi divulgada na última sexta-feira (16) e apresenta 15 praias baianas impróprias para o banho neste sábado (17) e no domingo (18).

Segundo resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), a praia é considerada imprópria quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli, ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

Confira a lista completa:

Salvador

Rio Vermelho (próximo a escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana)

Itapuã (próximo a escada de acesso à praia e em frente a Rua Sargento Waldir Xavier)

Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã)

Pituba (em frente a escada de acesso à praia, em frente a Portinox, na Rua Paraíba)

Armação (em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa)

Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas)

Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares, próximo ao Coliseu do Forró e ao Caranguejo de Sergipe)

Periperi (na saída de acesso à praia após travessia da via férrea)

Penha (situada em frente à barraca do Valença)

Bogari (em frente ao Colégio da PM – antigo Colégio João Florêncio Gomes)

Farol da Barra (próximo ao Barra Vento, em frente a Av. Oceânica)



Baía de Todos-os-Santos

Madre de Deus (em frente a igreja)

Cabuçu (em frente às barracas)

Costa do Descobrimento

Taperapuã (em frente ao Hotel Porto Belo)