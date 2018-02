13 filmes e séries que sairam da Netflix brasileira nesta semana 

2 Mais 2, A Teoria de Tudo e Em Nome do Pai estão entre os títulos que foram retirados da plataforma

Apesar de contarem com a estreia da primeira temporada da série Legion e de Riverdale, além da produção original Amor por Metro Quadrado, os assinantes do serviço de streaming mais popular do mundo, a Netflix, provavelmente vão lamentar a retirada de 13 filmes e séries da biblioteca da plataforma nesta semana. Confira os títulos que já não estão mais disponíveis no catálogo da Netflix.