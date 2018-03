1,5 mil imóveis a partir de R$ 120 mil em Salvador e RMS; veja

Empreendimentos estão dentro de programa Minha Casa, Minha Vida

O Mar Azul da Tenda está localizado em Plataforma. (Divulgação)



Preço e forma de pagamento estão entre as principais preocupações de quem busca a oportunidade ideal para adquirir o imóvel próprio. Para as famílias com renda até R$ 7 mil, o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) pode ser a rota ideal para fugir do aluguel. Em Salvador e Região Metropolitana, seis construtoras têm mais de 1,5 mil apartamentos novos a partir de R$ 128 mil.

O CORREIO listou as principais unidades em estoque e as condições para você adquirir a sua casa própria. De acordo com a Caixa Econômica Federal, atualmente seis construtoras dividem o mercado do MCMV em Salvador. Tenda, MRV, Sertenge, Gráfico, Hórus e AM1, disputam a preferência do público, ofertando empreendimentos com opcionais focados no bem estar do morador e em área de lazer e segurança.



A MRV atualmente possui cerca de 600 unidades à venda em Salvador e Região Metropolitana. De acordo com gerente de vendas para a Bahia da empresa, Luís Felipe Monteiro, a estratégia da construtora é apresentar Ao morador do próprio bairro para um imóvel mais estruturado. “Chegar a um bairro popular consolidado e construir um novo empreendimento é uma forma de aproveitar aquele cliente que já mora na região e que mudar para um apartamento novo, com toda a estrutura de um condomínio clube”, afirma.



A Sertenge capta clientes oferecendo a decoração completa das áreas comuns. “O diferencial dos nossos empreendimentos tabém está na planta dos apartamentos, voltada ao bem estar do morador, e também na área de lazer completa, com piscina, academia e demais ambientes entregues decorados e equipados sem custo adicional para o cliente”, comenta a gerente de negócios imobiliários da construtora, Diana Queiroz.

O Residencial Bellavitta da Sertenge está localizado no Jardim Nova Esperança e tem opções com dois quartos. (Divulgação)



Em alta

De acordo com o Gerente Regional de Construção Civil da Caixa Econômica Federal, Ricardo Lara, o programa continuou aquecido mesmo durante a recessão do mercado imobiliário, entre 2014 e 2017. “A criação da faixa 1,5 aumentou o subsídio para o público com menor renda, por isso, entre 2016 e 2017, as contratações do MCMV saltaram de 350mil para 471 mil”, observa. “Pelo volume de construtoras em análise e fase de construção em Salvador, a expectativa é que os lançamentos superem o desempenho de 2017, pois os empreendimentos lançados são rapidamente absorvidos pelo mercado”, completa.

“Até fevereiro obtivemos na Prefeitura de Salvador os alvarás de mais 3 empreendimentos, totalizando 1.140 unidades. Também temos um em Lauro de Freitas, para um condomínio com 240 unidades" - Rodrigo Hissa, Tenda



A prova de que o mercado de empreendimentos do MCMV continua aquecido são os planos da Construtora Tenda, que mesmo com 449 apartamentos prontos e postos à venda em Salvador e cidades vizinhas, lançará três novos empreendimentos na região nos próximos dois meses. “Até fevereiro obtivemos na Prefeitura de Salvador os alvarás de mais 3 empreendimentos, totalizando 1.140 unidades. Também temos um em Lauro de Freitas, para um condomínio com 240 unidades. Todos nas faixas 1,5 e 2 do MCMV”, fala o diretor regional da Tenda no nordeste, Rodrigo Hissa.

O Solar do Bosque da MRV fica no Caji, em Lauro de Freitas. (Divulgação)





Programa beneficia clientes com renda até R$ 7 mil

Lançado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida oferece vantagens no financiamento de moradias para famílias de baixa renda. Para participar do programa, a Caixa Econômica Federal estabelece que a renda bruta familiar do interessado deve estar entre R$ 465 e R$ 7 mil. O MCMV se divide em três faixas. Em Salvador, a faixa 1,5 que atende famílias com renda mensal entre R$ 465 e R$ 2,6 mil, agrega imóveis com valor máximo de R$ 128 mil. Já as faixas 2 e 3 atendedem famílias com rendas entre R$2,6 mil e R$ 7 mil, com taxas de juros que variam de acordo com a renda do cliente. O valor máximo de imóveis para esse patamar é de R$ 190 mil. Além da redução na taxa de juros, aos compradores enquadrados nas Faixas 1,5 e 2, a Caixa concede desconto entre R$1.170 e R$36.945, para pagamento de parte do valor do imóvel.