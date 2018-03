Aeronave transportava 67 passageiros e quatro tripulantes

Uma aeronave que transportava 67 passageiros e quatro tripulantes caiu do lado leste da pista enquanto aterrissava no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com informações do G1, as autoridades do aeroporto informaram que 17 pessoas foram resgatadas com vida da aeronave, que tinha saído de Dacca (capital de Bangladesh), de acordo com a porta-voz do aeroporto, ouvida pela agência Reuters.