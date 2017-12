20 praias de Salvador estão impróprias para banho; veja quais

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aponta que 20 praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aponta que 20 praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana. As amostras de água para análises da balneabilidade das praias, de acordo com o órgão, são coletadas semanalmente, no período da manhã, em locais com maior concentração de banhista.

A condição da balneabilidade nos pontos monitorados é avaliada continuamente durante todo o ano, analisando a densidades de bactérias em um conjunto de amostras obtidas em cinco semanas consecutivas.

Geralmente, uma praia é considerada imprópria para banho se o valor obtido na última amostragem for superior a 2000 Escherichia col ou quando mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas consecutivas apresentar resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli por 100 mL de água.

Elas devem ser evitadas pelo nível elevado de bactérias que podem causar infecções urinária e intestinal.

Aqui a lista:

Armação (em frente ao Hotel Alah Mar e a Rua João Mendes da Costa)

Periperi (na saída de acesso à praia após travessia da via férrea)

Roma (na descida de acesso a praia, fundo do Hospital São Jorge)

Rio Vermelho (próximo a escada de acesso à praia, ao lado da Rua Morro da Paciência)

Rio Vermelho (em frente à igreja Nossa Senhora de Santana)

Santa Maria/Barra (em frente as escadarias de acesso à praia, próximo ao Hospital Espanhol)

Amaralina (no fundo da Escola Cupertino de Lacerda)

Amaralina (em frente à rua do Balneário e ao Edifício Atlântico)

Pituba (em frente a escada de acesso à praia, na Rua Paraíba)

Pituba (atrás da praça do antigo Clube Português)

Boca do Rio (em frente ao posto Salva Vidas)

Patamares (em frente ao posto Salva Vidas Patamares)

Itapuã (em frente à Sereia de Itapuã)

Lagoa do Abaeté (em frente a placa de fundação do parque)

Itapuã (em frente a Rua Sargento Waldir Xavier)

Penha (em frente à barraca do Valença)

Bonfim (ao lado da quadra de esportes)

Farol de Itapuã (em frente à Rua da Música (Antiga Rua K)

Farol da Barra (em frente as escadas de acesso à praia, na Rua Dias D’Ávila)

Ondina (em frente ao posto BR e Hotel Bahia Sol)