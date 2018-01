22 cidades terão plantão para biometria de eleitores no fim de semana

Na capital, TRE, no CAB, terá funcionamento integral no fim de semana

Cartórios eleitorais de 22 cidades do estado realizarão plantão especial de atendimento neste fim de semana, último antes da conclusão do processo de biometria em 51 cidades baianas - a data limite é nesta quarta (31).

Além da capital, as cidades que adotaram esquema especial de atendimento nesta reta final da biometria foram: Antônio Cardoso, Aracatu, Barreiras, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Ipecaetá, Ipirá, Irecê, Itaparica, Jequié, Malhada de Pedras, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Santo Estevão, Serrinha, Biritinga e Barrocas - em parte delas, no entanto, o serviço funcionará apenas no sábado (confira abaixo).

Na capital, a sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), localizada no CAB, permanecerá com funcionamento integral, tanto no sábado (27/1) quanto no domingo (28/1), das 8h às 18h. No local, os eleitores são atendidos por ordem de chegada e todos aqueles que estiverem na fila até o horário de encerramento (18h) serão biometrizados.

Neste fim de semana, funcionarão ainda os postos das estações Pirajá e Bonocô do Metrô, sendo das 7h às 12h no sábado (27/1); e das 7h às 16h no domingo (28/1). Na estação de trem da Calçada o atendimento, tanto no sábado quanto no domingo, será das 7h às 16h. O SAC Barra também funciona aos sábados (das 9h às 13h), porém – exclusivamente – mediante agendamento prévio realizado por meio do site do SAC.

Somados, os municípios em fase de revisão extraordinária possuem 4,4 milhões de eleitores. Desses, 3,1 milhões (71,15%) estão biometrizados, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia(TRE-BA). A preocupação da Justiça Eleitoral é evitar o cancelamento dos títulos dos quase 1,3 milhão de cidadãos que deixaram a realização do procedimento para a última hora. A atualização dos dados é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode ser consultada aqui.

Para ser atendido, o eleitor deve apresentar um documento oficial original com foto e comprovante de residência atualizado (emitido, no máximo, há três meses).

Confira esquema especial de atendimento

POSTO DE ATENDIMENTO FUNCIONAMENTO SÁBADO (27) FUNCIONAMENTO DOMINGO (28) Antônio Cardoso 8h às 14h Não funcionará Aracatu: Fórum Eleitoral de Brumado (Avenida João Paulo I, S/N, Nobre) 8h às 16h Não funcionará Barreiras:

Fórum Eleitoral (Rua S, Loteamento Aratu) 8h às 14h 8h às 14h Brumado:

Fórum Eleitoral de Brumado (Avenida João Paulo I, S/N, Nobre) 8h às 16h Não funcionará Camaçari*: Fórum Eleitoral. Av. do Contorno,

S/N, Centro Administrativo e postos da Prefeitura Avançada da Orla (Estada do Coco, Km 13, Vila de Abrantes, Sala 1), Casa do Trabalho (R. do Migrante, Centro, Camaçari) e Guarajuba Shopping (Rodovia BA-099, Km 42,5, Monte Gordo). 8h às 17h Não funcionará Eunápolis: Fórum Eleitoral de Eunápolis,

localizado na Avenida Alexandria, s/n,

Dinah Borges Das 8h às 12h (mediante agendamento) Das 8h às 12h (mediante agendamento) Feira de Santana: Fórum Eleitoral de Feira de Santana 8h às 18h Não funcionará Guanambi: Fórum Eleitoral de Guanambi 7h as 13h 7h as 13h Ilhéus: apenas na Biblioteca (Rua Dom Valfred

Tepe, 317 – Centro) 8h às 19h 8h às 19h Ipecaetá 8h às 14h Não funcionará Ipirá: Fórum Eleitoral de Ipirá - Rodovia BA 52,

KM 86, Centro Administrativo 8h às 18h Não funcionará Irecê: Fórum Eleitoral de Irecê 8h às 14h - 8h às 10h, com distribuição de senhas

e de 10h às 14h, atendimento com

agendamento prévio 8h às 14h Itagimirim 8h às 12h - mediante

agendamento 8h às 12h - mediante agendamento Itaparica: Fórum Eleitoral 8h às 14h Não funcionará Itapebi 8h às 12h - mediante agendamento 8h às 12h - mediante agendamento Jequié:

Fórum Eleitoral de Jequié (Rua Gildélito Ferraz, nº 3B, Jequiezinho) 8h às 16h Não funcionará Juazeiro:

Fórum Eleitoral de Juazeiro

20/01 - 08h as 14h 27/01 - Não funcionará 21/01 - Não funcionará 28/01 - Não funcionará Malhada de Pedras:

Fórum Eleitoral de Brumado (Avenida João Paulo I, S/N, Nobre 8h às 16h Não funcionará Porto Seguro: Fórum Eleitoral (Rua da Jaqueira,

Quadra H – Tabapiri) 7h30 às 17h30 Não funcionará Salvador:

Sede do TRE-BA, no CAB

Estação Pirajá e Bonocô do Metrô

Estação de trem da Calçada

TRE - 8h às 18h

Pirajá e Bonocô - 7h às 12h

Calçada - 7h às 16h TRE - 8h às 18h

Pirajá e Bonocô - 7h às 16h

Calçada - 7h às 16h Santa Cruz Cabrália 7h30 às 17h30 Não funcionará Santo Estevão 8h às 14h 8h às 12h