25 coisas que você provavelmente não sabia sobre a Anitta

Separamos curiosidades sobre a cantora, que completa 25 anos nesta sexta (30): sabia que ela tem medo do escuro e ama andar pelada em casa?

Larissa de Macedo Machado, a Anitta - ou AniRa, para os mais íntimos - completa 25 anos nesta sexta-feira (30). A cantora, uma das mais escutadas nas rádios e nas plataformas de streaming do país, tem muito o que comemorar. Com a agenda de shows lotada, sucessos em três línguas na boca do povo e 2 bilhões de visualizações em seus vídeos musicais, a artista - que tem dois discos de platina - se tornou um dos principais nomes da música pop no Brasil e um dos mais lembrados da América Latina.

A funkeira nasceu em 1993, no bairro de Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro, e hoje é a brasileira mais seguida no Instagram. Tem ainda o segundo Instagram Stories com mais visualizações do mundo - atrás apenas de Maluma. Pensando nisso, o CORREIO separou 25 curiosidades e fatos sobre cantora. Confira.