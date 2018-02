38 linhas de ônibus terão horário especial para o Pipoco; confira

Veja o que muda no tráfego da região por conta do evento

Na terça-feira (6) Salvador terá a segunda edição do Pipoco, evento gratuito que acontece a partir das 20h. O cantor Léo Santana sairá de um trio do Clube Espanhol até o Farol da Barra, onde vai se encontrar com o DJ Alok, que estará na Torre Eletrônica montada no local. Para o evento, a prefeitura montou esquema especial de transporte, além de disponibilizar outros serviços para quem vai curtir a festa.

Por conta do Pipoco, 24 linhas com destino à Barra terão atendimento prolongado até 2h da manhã de quarta-feira, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) . Veja as linhas:

CÓDIGO LINHA 1505 Pirajá – Barra 0321 Mal. Rondon – Barra 1567 Vista Alegre – Barra 0313 Faz. Grande do Retiro – Barra 0220 Ribeira – Sabino Silva 1607 Paripe – Barra 1633 Mirante de Periperi – Ondina 0334 São Caetano – Barra 0804 Pituba – Campo – Campo Grande R2 0506 Cosme de Farias – Barra 1030 Praia do Flamengo – Campo Grande 1002 Aeroporto – Campo Grande 0413 IAPI – Barra 0411 Duque de Caxias-Barra 0932 Rio das Pedras – Campo Grande R2 0711 Santa Cruz – Campo Grande R2 1211 Tancredo Neves – Barra 1137 Pernambues – Barra 1319 Pau da Lima – Lapa/Barra 1126 Narandiba/Doron – Barra R2 1386 N. Brasilia/Jd.Esperança/7 de Abril – Barra 1239 Jardim Santo Inácio/ Mata Escura – Barra 1231 Sussuarana – Barra R2 1230 Sussuarana – Barra R2 1130 Cabula VI – Ondina

Já 14 linhas que vão para a Estação da Lapa também terão atendimento prolongado, rodando até 2h30 da quarta. Veja quais são:

CÓDIGO LINHA 0132 Lapa – Patamares. R2 0503 Brotas – Lapa 0726 Vale das Pedrinhas – Lapa 0708 Nordeste – Lapa 1302 Trobogy – Lapa 1215 Engomadeira - Lapa 1413 Boca da Mata - Lapa 1443 Fazenda Grande 4 - Lapa 0403 Caixa D’Água - Lapa 1604 B.Naval/S.Thomé/Esc.de Menores/Lapa 1627 Alto Sta Terezinha - Lapa 1628 Rio Sena – Lapa 1641 Alto do Cabrito - Lapa 1642 Boa Vista do Lobato - Lapa

Trânsito

A Transalvador vai realizar alterações de tráfego em algumas vias da Barra por causa do evento. Das 15h de terça-feira (6) até as 2h de quarta-feira (7), haverá proibição de circulação e estacionamento de veículos na Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre a rua Afonso Celso e o Largo do Farol; e na avenida Oceânica, no trecho entre o Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira.

Os veículos terão como opção de tráfego, sentido Ondina, as ruas Afonso Celso, Miguel Bournier, Avenida Centenário e rua Professor Sabino Silva. Já quem pretende ir em direção à Barra, terá como opção a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schmidt e Rua Marquês de Caravelas. A Zona Azul será permitida na Rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via, das 12h de terça-feira (6) até as 2h de quarta-feira (7), com cartelas a R$20.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai montar um módulo próximo ao Farol da Barra, com atendimento das 19h à 1h.