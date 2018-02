400 multas são aplicadas a motoristas em via exclusiva de ônibus na Av. Centenário

Quem comete a infração tem que pagar R$ 293,47

A Transalvador notificou 369 condutores, na noite dessa sexta-feira (9), que acessaram irregularmente a faixa exclusiva para transporte público montada na Avenida Centenário para o Carnaval. Na via, mais de mil ônibus, táxis e mototáxis trafegaram no período. A via é sinalizada e fiscalizada por radar, das 13h às 4h, até Quarta-feira de Cinzas (14). O valor da multa para quem cometer esta infração é de R$ 293,47.

De acordo com o superintendente Fabrizzio Muller, a medida prioriza o transporte público e facilita o acesso dos foliões ao Circuito Barra-Ondina. “Este ano, há ainda uma faixa preferencial para ônibus na Av. Garibaldi e uma via exclusiva par mototaxistas. As vias são sinalizadas. Pedimos à população que respeite a medida e siga a orientação dos agentes de trânsito”, alerta o superintendente.

A faixa exclusiva para ônibus, táxis e mototáxis funciona à esquerda da Av. Centenário, desde o Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao primeiro retorno após a comunidade do Calabar. A faixa exclusiva para mototáxis credenciados vai do retorno do Calabar à Rua Deocleciano Barreto, com desvio para a via marginal à Centenário. O acesso de veículos não autorizados é infração gravíssima. Já a área preferencial para ônibus da Av. Anita Garibaldi funciona à direita, entre a Rua Professor Edgard Mata e a interseção com a Avenida Adhemar de Barros.