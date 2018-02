55 foliões são atendidos por beber muito no Carnaval

Intoxicação alcoólica liderou no ranking de atendimentos em unidades de saúde da festa

Nos circuitos do Carnaval 2018, foram realizados 336 atendimentos em unidades de saúde na primeira noite da festa nesta quinta-feira (8) - queda de 16,8% no número total de ocorrências - comparado a 2017, foram 68 a menos. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Dos 336 atendimentos, 246 foram de ordem clínica; 36 relacionados a lesão bucomaxilofacial, 33 ortopédicos, 19 cirúrgicos, e dois no setor de enfermagem. Somente o Circuito Barra-Ondina (Dodô) respondeu por 67% dos atendimentos e o Campo Grande (Osmar) por 33%. O Posto Farol da Barra liderou em número de atendimentos, com 95 ocorrências.

As principais causas de atendimentos foram intoxicação alcoólica (55), agressões físicas (41), agressão por arma branca (29), cefaleia (25), dor em membros inferiores (25) e dor abdominal (25). A maioria das ocorrências predominou na faixa etária de 20 a 29 anos com 127 (37,8%) atendimentos, seguida de 30 a 39 anos com 73 (21,7%) e de 40 a 49 anos com 45 (13,4%).

O sexo masculino respondeu pela maioria dos atendimentos correspondendo a 172 (51,2%) casos, registrando decréscimo de 23,9% em relação ao ano anterior. Do total de atendimentos nove pacientes foram transferidos para unidades de saúde, o que corresponde a 2,7%, sendo a maioria para a UPA Vale dos Barris (6).

Abaixo outros números do balanço da primeira noite oficial de folia:

Trânsito

913 condutores abordados na Operação da Lei Seca

420 motoristas profissionais

Nenhum foi flagrado pelo teste do etilômetro (bafômetro).

63 notificações por consumo de álcool

1.053 autos de infração emitidos

84 veículos removidos

141 atuações referentes a estacionamento irregular

1.233 veículos na Zona Azul e em estacionamentos municipais na Barroquinha, Praça Cayru e São Raimundo.

86 veículos flagrados acessando irregularmente a faixa exclusiva para ônibus, táxis e mototáxis

Mais de 360 agentes de trânsito

45 viaturas

Nove motoviaturas

Dez acidentes resgistrado





Transporte

140 linhas de ônibus que circulando 24h

1,1 milhão de pessoas transportadas no sistema convencional de ônibus da cidade

40.575 mil pessoas transportadas nos veículos do sistema complementar

42 mil pessoas utilizaram a linha gratuita Lapa-Calabar que está circulando desde as 5h de quinta-feira (8)

7.988 táxis com 22.543 pessoas transportadas

720 abordagens aos motoristas de táxis, com 2 recusas de passageiros e 3 cobranças fora do taxímetro.

660 motos e 5 mil passageiros transportados e 1 clandestino apreendido

O whatsapp da Semob registrou 20 reclamações de táxis, com 11 mensagens solicitando informações, 3 cobranças abusivas e 7 elogios.

Elevador Lacerda: 35 mil pessoas

Plano Inclinado Liberdade / Calçada: 8 mil pessoas

Expresso Carnaval: 2.500 passageiros





Trabalho infantil

Identificadas 37 crianças e adolescentes em situação risco e violação de direitos.

Um caso de abandono e negligência

25 casos, de menores de 18 anos, acompanhando os pais

Seis exercendo atividade de venda

Cinco em situação de trabalho

21 encaminhamentos para os Centros de Convivência,

Seis para o Conselho Tutelar,

Um para atendimento no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)

Seis para atendimentos nos Centro de Referência da Assistência Social (CREAS)

Dois retornos para o lar





Semop

3.158 apreensões referentes a equipamentos irregulares

Circuito Osmar

39 vistorias de trios elétricos.

27 notificações

Sete vistorias em estabelecimentos.

Circuito Dodô (Barra/Ondina)

10 notificações, um auto de infração

23 vistorias em trios elétricos

Oito vistorias em estabelecimentos comerciais





Carnaval dos bairros

10 notificações e um auto de infração.

Iluminação Pública

50 ocorrências de manutenção e troca de refletores, substituição de lâmpada ou poste

41 na Barra e 9 no Centro

10 novas ligações no circuito Barra/Ondina.

Salvamar

8 resgates na praia da Barra

50 agentes em plantão 24 horas nos seis

Poluição sonora

510 estabelecimentos vistoriados

107 notificações

Wi-fi

10.951 acessos à internet gratuita

Fala Salvador

115 registros referentes ao carnaval 2018