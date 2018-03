698 candidatos do concurso da PM são convocados para testes físicos

Além disso, mais 22 aprovados no concurso para PGE serão chamados

Sai no Diário Oficial desta quarta-feira (28) a lista para convocar mais 698 candidatos a soldados do concurso da Polícia Militar para fazer testes físicos, exames médicos e psicológicos e apresentarem os documentos. Ao todo, 551 policiais e 147 bombeiros serão chamados. O governador Rui Costa antecipou a convocação nesta terça-feira, pelas redes sociais.

"Dos candidatos que estavam com as redações corrigidas, chamamos, inicialmente, 2.500 para fazer as últimas etapas do concurso, que já foram concluídas, e os aprovados já estão se apresentando para o treinamento. Agora, anuncio o chamamento dos demais candidatos, concluindo, assim, esta etapa de convocação do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros", diz Rui.

A primeira etapa será o psicoteste, de 15 a 19 de abril, seguida da entrega de documentos, de 23 a 27 de abril; exame médico, de 2 a 10 de maio; e do teste físico, de 7 a 15 de maio. O cronograma completo com locais e datas de apresentação também será divulgado nesta quarta.

Procurador

O governo também anunciou hoje a convocação de mais 22 aprovados do último concurso para procurador do Estado. A convocação sairá no Diário Oficial da quinta (29).

O concurso foi realizado em 2014, com provas objetiva e prático-discursivas. Mais de 2,4 mil candidatos participaram. O cargo tem como exigência nível superior em Direito, com pelo menos dois anos de formação.

Os novos procuradores vão se juntar aos 221 que hoje já atuam na Procuradoria Geral do Estado (PGE).