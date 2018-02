"A Bahia nos ensina a fazer Carnaval em todo o Brasil", diz presidente da Ambev

Bernardo Paiva, participou da abertura oficial do Carnaval de Salvador e ressaltou que a folia na capital baiana é uma referência para a marca

O presidente da Ambev, Bernardo Paiva, participou nesta quinta-feira (8) da abertura oficial do Carnaval de Salvador e ressaltou que a folia na capital baiana serve de referência para a marca. Ao enfatizar que a empresa tem procurado expandir e inovar sua atuação no Carnaval, Paiva afirmou que os planos para o futuro envolvem a ampliação do apoio a carnavais no interior do estado.

"Então, temos o plano não só de fazer esse carnaval aqui em Salvador cada vez maior, mas de levar entretenimento para o interior. A Bahia é muito importante para a marca, está nos ensinando a levar isso para todo o Brasil", disse.

Segundo ele, a Ambev faz carnaval em mais de 30 cidades do país, empregando cerca de 34 mil ambulantes e patrocinando mais de 700 blocos. "Temos o sonho de unir as pessoas por um mundo melhor. E uma forma legal de fazer isso é levar entretenimento barato para as pessoas, com música, de forma que elas ocupem o espaço urbano. A Bahia foi que nos ensinou a fazer isso", ressaltou.

No Réveillon, a Ambev teve a Brahma Extra como cerveja oficial, enquanto na folia tem a tradicional Skol. Segundo ele, a empresa tem o objetivo de continuar inserindo novas cervejas nos eventos populares.

"A gente quer ter vários tipos de cervejas para que as pessoas escolham. Temos quase mil anos de história de cerveja. Vamos trazer Skol, mas vamos trazer sim outros líquidos para que o consumidor tenha uma educação cervejeira, conheçam mais cerveja", afirmou.