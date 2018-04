'A discriminação é das pessoas mesmo', diz Rafaela Silva

Campeã olímpica, judoca participou do Fórum Mulheres no Esporte, em Salvador

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a judoca Rafael Silva esteve em Salvador na segunda-feira (2) para participar do Fórum Mulheres no Esporte. Além de compartilhar sua história e desafios com os participantes do evento, ela bateu um papo com o CORREIO. Em pauta, assuntos como a evolução do judô feminino brasileiro e Tóquio 2020.

Você teve dificuldade para se firmar no judô por ser mulher?

Não, no judô não tinha muito isso. Eles trabalham muito com resultado. O masculino tinha muito resultado e o feminino não, então quando algum patrocinador ia investir, era no masculino. Por exemplo, eles iam fazer um treinamento no Japão para aprimorar as técnicas e o feminino ia para a Argentina, onde o judô não é tão conhecido. Eles tinham esse privilégio, mas pelo mérito deles de terem conseguido resultados e não por discriminação. A regra de competição é igual, o tempo de luta também, o prêmio em dinheiro também. A gente não tem essa discriminação no esporte. A discriminação é das pessoas mesmo. Quando minha mãe falou para as irmãs dela que as duas filhas estavam fazendo judô, a primeira reação foi perguntar se não era um esporte masculino.

Como foi o processo de crescimento do judô feminino brasileiro?

Foi um processo longo. A gente começou a reverter entre 2010 e 2011. Estamos cada vez mais conquistando nosso espaço dentro do esporte. Ultimamente a gente está um pouco à frente da equipe masculina, pelos resultados que a gente vem dando. Quando a gente vai para um Campeonato Mundial, a gente consegue cinco ou seis medalhas, e o masculino uma. A gente está sempre subindo um degrau, desde 2009, quando eu entrei na seleção, e os meninos estão num processo mais difícil. Estamos conseguindo nosso espaço e acho que o masculino também vai conseguir reverter esse quadro.

Como você se sente por fazer parte dessa evolução do judô feminino?

Me sinto feliz pela minha evolução. Quando eu cheguei, não tinha nada. Consegui criar a minha história dentro do esporte e contribuir para o judô feminino. Fico feliz de deixar esse legado para as outras meninas que estão para chegar e representar o nosso país.

Depois de conseguir o ouro olímpico, o que te motiva?

Eu sou uma atleta muito competitiva, gosto muito de competir, de representar o meu país. Chegar num treino, numa academia, ver as crianças querendo tocar no meu quimono, é o que dá força pra gente continuar treinando, ter motivação e conseguir os resultados para disputar a próxima Olimpíada.

Como está o seu planejamento para Tóquio-2020?

É difícil falar do que vai acontecer daqui a dois anos, porque a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vive uma competição de cada vez, a gente tem muitas competições até a próxima Olimpíada. Minha próxima competição é em maio [o Grand Slam de Baku, no Azerbaijão], então meu objetivo é em maio. Tenho que dar meu máximo nessa competição e depois pensar na próxima, até chegar na Olimpíada.