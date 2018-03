A educação e o aniversário de Salvador

Bruno Barral é secretário municipal de Educação

Salvador, a primeira capital do Brasil, está fazendo 469 anos. É uma senhora, robustecida por sua história, por sua cultura, pela sabedoria e pelo amadurecimento trazidos por todos esses anos. Ao mesmo tempo, apesar de já contar sua idade em séculos, é uma cidade a cada dia mais revigorada, mais rejuvenescida, conectada com o futuro. Uma cidade mais viçosa e linda, que nos últimos cinco anos vem redescobrindo suas cores, seu vigor e sua alegria.

A Salvador de hoje é completamente diferente daquela que vivíamos em 2012, antes da gestão do prefeito ACM Neto. Todos lembramos de como nossa cidade estava descuidada, abandonada e triste. E é incrível como em poucos anos aquela realidade mudou, ressurgindo uma Salvador orgulhosa de si, com um povo mais feliz e que recobrou o sentimento de pertencimento a essa terra. Em apenas cinco anos, foram inúmeros os avanços, provando o que é possível se se tem um governo sério, competente e comprometido com a cidade e com seu povo.

Um dos marcos da comemoração dos 469 anos de Salvador refere-se à educação, mostrando que essa área, tão essencial ao desenvolvimento humano e econômico, está sendo tratada como prioridade, como patrimônio estratégico. São muitos os avanços que tivemos no setor nesses últimos anos. Conseguimos um crescimento expressivo no número de vagas, especialmente na educação infantil, que passou de 17 mil em 2012 para mais de 40 mil agora. Destacam-se, ainda, a melhoria das estruturas físicas das escolas, mais da metade das cerca de 440 unidades passaram por requalificação, através de reforma, reconstrução ou construção de novas unidades. O Programa Nossa Rede resultou na construção de um material pedagógico próprio e inovador. São inúmeras as conquistas.

Na quinta-feira (29), dia do aniversário de Salvador, assinamos termos de compromisso entre a prefeitura e o FNDE, que representam o investimento de R$ 41,8 milhões na educação do município. Os recursos serão aplicados na reconstrução de sete unidades de ensino e na aquisição de mobiliário escolar. Esse dinheiro virá do governo federal, com contrapartida da prefeitura e, além de oferecer aos nossos alunos escolas melhores, mais bem equipadas, o investimento vai proporcionar a criação de mais de 1.200 vagas, metade delas na educação infantil. Ou seja, o trabalho da prefeitura em investir para melhorar ainda mais a qualidade

do ensino público da primeira capital do país é permanente.

São ações que se somam ao que já foi feito, promovendo o desenvolvimento permanente da área e apontando para perspectivas futuras, dando força e apontando caminhos para vencer os desafios que ainda se impõem. Salvador hoje sabe que a educação está em primeiro lugar na gestão municipal, o lugar onde sempre deveria estar e que permanecerá, por sua importância na construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais justa e menos desigual. Vamos continuar neste ritmo porque investir em educação é antever um futuro muito melhor, não apenas para Salvador, mas para todo o Brasil.

