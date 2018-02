A festa de Claudia Leitte não perde o ritmo nunca!

O rapper americano Pitbull passa mal e não desfila junto com a cantora; assessoria garante que ele estará nesta sexta (9) no Blow Out, na Barra

Mascarados, marinheiros, coelhinhas, Aladdin, Power Rangers, enfermeiras... Não faltou criatividade para curtir a pipoca de Claudia Leitte que, com suas cores, abriu oficialmente o Carnaval de Salvador, ontem, às 17h15. A pontualidade exigida pela Polícia Militar, inclusive, foi a justificativa para o trio sair sem outra estrela da festa: o rapper americano Pitbull.

Convidado de Claudia, Pitbull se sentiu mal e não pode subir ao trio ao lado da cantora. Segundo informação obtida com exclusividade pelo colunista Ronaldo Jacobina, do CORREIO, o artista veio para Salvador de jatinho particular e não conseguiu encontrar a produção de Claudia Leitte na saída do hotel, no horário combinado.

Mas, é claro, a festa não pode parar. Por isso, com sucessos da carreira, da axé music e do funk, Claudia agitou o circuito Barra/Ondina, no primeiro dia oficial de Carnaval, com direito aos hits Vai Malandra, Popa da Bunda e Que Tiro Foi Esse. Acompanhada do criador da zumba, Beto Perez, a cantora dançou até o chão em sua estreia na abertura da festa.

“Meu coração vai sair pela boca, porque nunca participei desse momento na minha carreira. Meu prefeito, muito obrigada pela oportunidade! Rei Momo, é tudo nosso!”, comemorou Claudia, 37 anos, diante do camarote do Expresso 2222, onde aconteceu a entrega da chave da cidade pelo prefeito ACM Neto.

Colorido - Vestidos de unicórnio, o administrador Rodrigo Alves, 28, e o professor Vlairton Vasconcelos, 34, vieram de Recife curtir a folia de Claudinha. “O que mais amo na pipoca dela é o colorido! É essa alegria das pessoas, porque também traduz o que ela é: uma camaleoa!”, brincou Rodrigo.

Fantasiado de Aladdin, o empresário mineiro Bruno Leonel, 32, também foi curtir a pipoca com os amigos. O fã, que já comprou o abadá do bloco Largadinho, disse que adorou a abertura do Carnaval com a cantora. “Achei maravilhoso terem escolhido ela. Adoro Ivete, mas ela sempre faz tudo. Agora vai ser surra de Claudia!”, riu.

Com o tema ‘saúde’, em referência ao bairro onde foi criada, Claudia também homenageou o futebol na decoração do trio elétrico e do figurino, assinado por Patrícia Bonaldi e Ian Acioly. “É uma mistura de esporte e saúde. Teremos outros figurinos menos brasileiros, mas resolvemos abrir com o Brasil. É uma releitura do uniforme da seleção brasileira de 1970”, contou Ian, 36 anos.

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, o gestor público Márcio Cunha, 34, veio de Brasília para ver Claudia. Depois de viver a experiência na multidão, ele não escondeu a emoção: “É muita gente, nunca vivi nada parecido!”. Claro que, antes de vir para a capital baiana, pesquisou muito sobre a festa e até se preparou fisicamente. “Fiz dieta, fiquei um mês sem beber e pulei corda, porque fiquei muito preocupado com o preparo físico”, contou rindo, com sua barba de glitter.

Quem tiver fôlego, pode acompanhar Claudia hoje, no bloco Blow Out, com participação confirmada de Pitbull; sábado, no camarote Skol; domingo na pipoca do Campo Grande; e terça no bloco Largadinho. “Sigo ela desde os 12 anos e ela representa a felicidade plena!”, disse o dentista e fã Mateus Vasconcelos, 27, confirmando sua presença na festa.

PRA SEGUIR CLAUDIA LEITTE NA FOLIA:

Hoje, 17h - Bloco Blow Out com Pitbull, no Circuito Dodô

Sábado (10) - Camarote Skol (Clube Espanhol)

Domingo (11), 14h - Pipoca no Circuito Osmar

Terça (13), 16h - Bloco Largadinho, com participação de Maiara & Maraisa, no Circuito Dodô