'A gente já virou essa página', garante Tiago

Capitão do Bahia respondeu perguntas sobre a repercussão do Ba-Vi, mas quer foco no Náutico

É difícil esquecer tão rapidamente tudo que aconteceu no clássico Ba-Vi do último domingo (18). A provocação de Vinicius, as brigas e a atitude do Vitória em forçar a quinta expulsão para que a partida acabasse ainda repercutem. O zagueiro Tiago, no entanto, quer o Bahia focado no jogo de quinta-feira (22), contra o Náutico, às 21h45, na Fonte Nova.

"Sinceramente, a gente já virou essa página. As coisas ontem ainda estavam se esclarecendo, mas aqui no Bahia a gente já virou. A gente não se orgulha de nada que aconteceu, mas nosso foco é no Náutico a partir de agora", afirmou o capitão tricolor.

Mesmo assim, na entrevista coletiva, Tiago não fugiu das perguntas relacionadas ao clássico e reafirmou que, para ele, ficou evidente que o Vitória forçou a quinta expulsão para terminar a partida aos 34 minutos do segundo tempo.

"Eu já havia falado que, para mim, havia sido evidente. Não há como provar, mas você tem o 'feeling' do jogo. Tanto que já havia alertado (o árbitro) Jailson. Mas cabe a vocês julgar, ver as imagens e ver o que aconteceu. Já foi visto na imagem, na leitura labial, tudo que aconteceu".

Tiago finalizou falando da importância do jogo contra o Náutico para o Bahia, que tem apenas três pontos no Grupo C da Copa do Nordeste e está na segunda posição. O líder isolado é o Botafogo da Paraíba, com nove e um jogo a mais. "Jogo bom, importante pra nós e pra eles também. Agora é Copa do Nordeste, precisamos muito do triunfo. Ontem fizemos um bom treino. Então está sendo uma semana boa e a gente está totalmente focado no Náutico agora", garante.

O time pernambucano tem um ponto e ocupa o terceiro lugar do grupo. O Altos é o lanterna, também com um. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.