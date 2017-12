‘A gente recebe ele com alegria’, diz capitão sobre Guto

Zagueiro Tiago comentou o retorno do treinador com quem trabalhou em 2016 e 2017

Aproveitando os últimos dias de férias, o capitão Tiago concedeu entrevista ao Programa do Esquadrão e comentou a volta do técnico Guto Ferreira, com quem trabalhou nas temporadas de 2016 e 2017. “A gente recebe ele com muita alegria. Esperamos que 2018 possa ser de muitas conquistas como foi na passagem dele em 2016 e 2017”, torce.

O zagueiro tricolor fez também uma avaliação do time em 2017 e projetou o ano seguinte. “Acho que todos os objetivos traçados foram conquistados. Claro que tivemos tropeços, algumas derrotas, mas que também serviram de aprendizado. Fizemos um ano muito bom e esperamos que em 2018 com esse calendário cheio, Copa do Brasil, Sul-Americana, Nordeste, Baiano, a gente conquiste mais títulos e o Bahia saia mais forte dessas competições”.

Tiago também comentou sobre o Blooming, adversário tricolor na Sul-Americana. “Conheço muito pouco, sei que é mediano na Bolívia, de Santa Cruz de La Sierra. É pensar em fazer um grande jogo lá e na Fonte Nova passar de fase. O Bahia tem que entrar pra ser campeão, independente da competição”.