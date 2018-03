A Kombi vai voltar com design futurista e motor elétrico

Nova versão do veículo será lançada em 2022

A montadora alemã Volkswagen anunciou que vai ressucitar a Kombi em 2022! Embora o design continue com uma leve inspiração retrô, o veículo vai ser elétrico.

O icônico micro-ônibus hippie, que foi comercializado durante 63 anos e aposentado em 2013, está sendo chamado de The Buzz, e é um dos 30 modelos elétricos que a empresa espera lançar.

Além da van remodelada, a Volkswagen também lançou o conceito de arte para outros dois modelos – um hatchback e um crossover SUV – que abrirá o caminho para uma linha de carros mais ambientalmente amigável.

Olha o vídeo que a marca fez pra apresentar a novidade:

“Para mim, o conceito do Buzz é o carro elétrico mais bonito e emocionante do mundo”, declarou Herbert Diess, presidente do conselho de administração da marca Volkswagen na Califórnia.

Além disso, como forma de conciliar a história dos motores movidos a diesel e a poluição, a Volkswagen concordou em gastar milhões de dólares para financiar a expansão de estações de recarga em toda a América.