A modernização da iluminação pública

Júnior Magalhães é diretor de Iluminação Pública da Prefeitura de Salvador

Salvador é uma cidade histórica e rica em tradições, possui prédios tombados, solares, fontes, ascensores e monumentos que, juntos, formam um dos mais formidáveis grupos de patrimônios históricos do mundo. E, nos últimos cinco anos, após o prefeito ACM Neto realizar grandes investimentos para a recuperação e modernização da infraestrutura da cidade, Salvador descobriu também a sua vocação para a inovação. E isso se comprova através de todos os projetos que vêm se desenvolvendo, como a Casa de Youtuber, o Centro de Controle Operacional, da Secretaria de Mobilidade, o Núcleo de Operações Assistidas, da Transalvador, o HUB Salvador e, agora, o lançamento da Parceria Público- Privada de Iluminação Pública de Salvador.

Por isso, Salvador avançou na posição entre as cidades inteligentes, tendo conquistado 14 posições nos últimos três anos, pois vem se desenvolvendo com base nas tecnologias da informação e comunicação, sempre no intuito de melhorar e integrar a vida do soteropolitano para que ele possa não somente ser um usuário, mas, também, um contemplador da cidade.

Com o propósito de modernizar a iluminação pública da capital, o prefeito ACM Neto lançou a PPP de Iluminação Pública de Salvador, iniciada em 2015 com a abertura do Chamamento Público n° 001/2015, onde os interessados desenvolveram um diagnóstico sobre a situação do Parque de Iluminação do município e os estudos que contemplaram a parte técnica, jurídica e financeira. Após avaliação da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública, foi lançado o Edital de Consulta Pública com 30 dias

para manifestações dos interessados e do público em geral, no qual mais de 60% dos 170 questionamentos foram aceitos e apresentados em audiência pública.

A PPP de Iluminação Pública permitirá ao município realizar a substituição de mais 171 mil pontos convencionais para LED em cinco anos; criar uma rede de comunicação através de toda a cidade com a tecnologia de telegestão, que permitirá o gerenciamento e controle remoto de todas as luminárias e a incorporação de outras funcionalidades durante o contrato, tudo isso a partir de um moderno Centro de Controle Operacional.

A população também ganhará um call center exclusivo, aplicativo e um site para realizar e acompanhar as suas solicitações. Ao final do contrato, do 15º ao 20º ano, haverá nova substituição dos 171 mil pontos de iluminação. Com a troca das luminárias, Salvador terá também uma redução de custo no consumo de energia da ordem de 50%, e 38% na operação de manutenção do mobiliário de iluminação.

A PPP contempla desde a cobertura dos eventos mais relevantes do calendário do município, a iluminação especial de diversos monumentos históricos, pontos turísticos da cidade, até a exigência de projeto luminotécnico para modernização das vias, considerando as exigências das diretrizes e normas vigentes em iluminação pública, além de um plano sustentável de gestão de resíduos oriundos das atividades realizadas no Parque de Iluminação Pública. Serão investidos mais de R$ 1,5 bilhão durante os próximos 20 anos, que fará com que a iluminação pública seja de alto desempenho e com possibilidade de agregar diversos outros serviços.