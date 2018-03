'A primeira posição no grupo será muito importante', diz Correia

Antes do Ba-Vi, volante projeta jogo contra o Globo, no Barradão

Os Ba-Vis na final do Campeonato Baiano mobilizam a torcida, mas o time do Vitória ainda não pode pensar só nele. Na terça-feira (26), às 21h45, o Leão recebe o Globo no Barradão, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Em jogo, a classificação para as quartas de final e também a liderança do grupo B. A primeira missão está praticamente garantida, já que o rubro-negro pode até perder por três gols de diferença. A segunda depende também do jogo entre ABC e Ferroviário, em Natal.

Explica-se: Vitória e ABC estão empatados em pontos e no saldo de gols, com o Leão na liderança do grupo apenas por ter feito dois gols a mais (14 a 12). Ou seja, mesmo em caso de triunfo, para continuar líder o Vitória tem que construir saldo de gols igual ou maior que o time potiguar, e de modo que também não seja ultrapassado no número de gols marcados. Os dois jogos ocorrerão simultaneamente.

“Queremos encerrar a primeira fase da Copa do Nordeste com a classificação e a primeira posição em nosso grupo, que será muito importante. O primeiro passo é fazer uma grande apresentação diante do Globo para encerrarmos com esses objetivos conquistados”, comenta o volante Uillian Correia.

A vantagem de terminar em primeiro lugar é enfrentar um dos segundos colocados nas quartas de final. Quem avançar como vice-líder enfrentará um dos quatro líderes.

“É um jogo decisivo para as duas equipes, mas estaremos em casa, diante do nosso torcedor, e não podemos vacilar. Temos que impor nosso ritmo para sairmos com os três pontos”, diz o camisa 7.