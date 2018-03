A transformação social de Salvador

João Roma é chefe de gabinete da prefeitura de Salvador

Nunca uma administração municipal contribuiu tanto para a transformação social e de infraestrutura em Salvador como a realizada pelo prefeito ACM Neto nos últimos cinco anos. A gestão por competência no serviço público tornou-se uma prática cotidiana e isso influi na organização das contas municipais. Mais: hoje somos referência em modernidade administrativa em todo o país.

A prefeitura ganhou autonomia para investir e realizar melhorias na cidade e em setores essenciais para toda a população. Algo impensável em 2012, quando a autoestima da população estava em baixa e ninguém mais acreditava na recuperação da primeira capital do Brasil.

Além de avançarmos na geração de empregos, o que nos deu o título de capital líder do Norte/Nordeste, reflexo do sucesso do megaprograma Salvador 360°, vamos seguindo o passo na saúde e educação, investindo mais do que a lei exige. Enquanto em 2017 a administração de Salvador investiu 19,9% do seu orçamento em saúde, o governo da Bahia investiu apenas 13,35%, pouco mais do que o mínimo estabelecido pela legislação.

Para termos uma ideia, a Lei Complementar nº 141/2012 obriga os estados a investirem, no mínimo, 12% de suas receitas em saúde, enquanto os municípios devem aplicar um investimento de 15%.

Segundo o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), os recursos investidos pelo governo da Bahia estão cada vem mais próximos do mínimo legal, resultado que coloca a Bahia na 21ª posição no ranking dos estados que menos investiram em saúde em 2016. E, no final deste mês, a prefeitura entrega à população uma obra histórica, um dos mais modernos hospitais do país. Construído em Boca da Mata, na região de Cajazeiras, o empreendimento sintetiza a prioridade que a saúde representa para a prefeitura, pois trata-se do primeiro hospital municipal da história de quase cinco séculos da fundação de Salvador.

O equilíbrio nas contas de Salvador nos permitiu avançar e oferecer atendimento de qualidade para a população. Também nos sentimos recompensados com os resultados obtidos na área de educação.

Em 2017, o orçamento da prefeitura para a educação chegou a 29,4%, ou seja, 4,4 pontos percentuais a mais do que o mínimo exigido pela lei (25%), e 2,7 pontos acima do governo baiano. Em 2012, quando chegamos à prefeitura, os recursos para o setor não chegavam a 22%.

O maior aporte de verbas permitiu ao prefeito ACM Neto requalificar a rede de ensino, construir novas escolas e creches, ampliar a oferta de vagas, buscar novas soluções educacionais e muitas outras iniciativas que refletiram no aumento da nota de Salvador no Índice Nacional da Educação Básica (Ideb).

Como afirma o prefeito ACM Neto, “este governo foi eleito para fazer diferente, para mudar a lógica, para servir ao povo pobre e que mais precisa”. Agora chegou a hora de levarmos para toda a Bahia o sucesso administrativo alcançado em Salvador. Faremos muito mais por todos os baianos.

