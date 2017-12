A travessia Salvador-Mar Grande encerra mais cedo neste domingo

O funcionamento do sistema só vai até às 17h30 devido a maré baixa

A travessia Salvador-Mar Grande, realizada pelas lanchas que saem do Terminal Náutico da capital, teve o horário alterado por causa da maré baixa. O funcionamento começou às 5h foi interrompido às 6h30 e retornou normalmente às 9h. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), com a maré baixa as embarcações não conseguem atracar na do outro lado da Baía de Todos os Santos, por conta da baixa profundidade.

Apesar da parada, o movimento foi grande até o meio-dia, as lanchas estavam saindo a cada 15 minutos. O movimento se normalizou e a tendência é que vá diminuindo durante a tarde, o tráfego agora é com o intervalo de meia hora. Desde quinta-feira (29), o movimento foi, em média, de 12 mil pessoas.

Amanhã (1º), as operações vão acontecer das 5h até às 18h. Em decorrência da maré baixa o funcionamento continua sendo encerrado mais cedo. A expectativa é que o movimento seja maior até às 12h, quando os usuários estarão retornando para Salvador.

*Rafaela Souza integra a 12ª turma do programa Correio de Futuro.