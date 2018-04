A um mês do fim do prazo, 600 mil títulos estão cancelados na BA

Dia 9 de maio é data limite para resolução de pendências com o TRE-BA

Faltam 30 dias para que o prazo para regularizar a situação eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se encerre e cerca de 600 mil eleitores baianos ainda não compareceram a um posto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para fazer os ajustes necessários. Entre eles estão aqueles que não fizeram a revisão biométrica obrigatória, encerrada em 31 de janeiro em cerca de 50 municípios do estado.

Ao fim do primeiro mês do prazo aberto para regularização, 324.539 eleitores compareceram a um dos postos de atendimento do TRE no estado. Dos 916.378 eleitores com títulos cancelados, 591.839 cidadãos ainda precisam comparecer ao cartório da cidade onde vota e normalizar a situação.

Salvador

Na capital baiana, que teve ao final do recadastramento biométrico um total de 321.549 títulos cancelados, apenas 101.739 eleitores regularizaram a situação em um dos 17 pontos de atendimentos localizados na cidade. O prazo limite para a regularização eleitoral é 9 de maio de 2018.

Confira onde regularizar a sua situação eleitoral na capital:

Postos com agendamento no site do TRE-BA

Prefeitura-bairro Subúrbio-Ilhas - 288 vagas por dia - segunda a sexta das 8h45 às 16h - Rua Pará, Paripe

Prefeitura-bairro Pau da Lima - 264 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 16h30 - Avenida São Marcos, São Marcos

Prefeitura-bairro Barra/Pituba - 204 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 17h - Rua Marquês de Monte Santo, Rio Vernelho

Prefeitura-bairro Cajazeiras - 175 vagas por dia - segunda a sexta das 8h às 16h - Estrada da Paciência, Cajazeiras

Shopping Center Lapa - 350 vagas por dia - Rua Portão da Piedade, Barris - segunda à sexta das 9h às 20h

Shopping Paralela - 245 vagas por dia - Avenida Luís Viana Filho (Paralela) - segunda à sexta das 9h às 17h45

Posto da Câmara Municipal - 320 vagas por dia - Ladeira da Praça, Centro - segunda à sexta das 8h às 16h

Postos com agendamento no site do SAC*

SAC Barra - 120 vagas por dia - Shopping Barra, Avenida Centenário, Chame-Chame - segunda à sexta das 9h às 18h

SAC Cajazeiras - 80 vagas por dia - Estrada do Coqueiro Grande, Cajazeiras - segunda à sexta das 7h às 15h30

SAC Comércio - 94 vagas por dia - Avenida da França, Comércio - segunda à sexta das 7h às 15h30

SAC Periperi - 90 vagas por dia - Rua Osvaldo Devai, Periperi - segunda à sexta das 7h às 15h30

SAC Servidor (Boca do Rio) - 70 vagas por dia - Avenida Octávio Mangabeira - segunda à sexta das 7h às 17h

Postos com atendimento sem agendamento:

Estação Pirajá do Metrô - 300 vagas por dia - segunda à sexta das 7h às 16h

Estação Bonocô no Metrô - 300 vagas por dia - segunda à sexta das 7h às 16h

Estação Ferroviária da Calçada - 300 vagas por dia - segunda à sexta das 7h às 16h

Sede do TRE (Centro Administrativo da Bahia) - segunda à sexta - Ordem de chegada - até às 18h - CAB

Confira os documentos necessários para fazer o recadastramento biométrico:

- Documento oficial de identificação com foto (Ex.: original e cópia de RG, CNH, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar);

- Comprovante de residência atual original e cópia (emitido há, no máximo, três meses), no nome do eleitor ou de um parente, devendo comprovar o parentesco;

- Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: original e cópia da certidão de casamento com homologação de separação, sentença judicial etc.);

- Se for tirar o 1º título eleitoral, necessita-se ainda da original e cópia do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos).

- A CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento de identificação para o alistamento eleitoral (1º título de eleitor) por não conter nacionalidade/naturalidade, assim como o Passaporte, por não conter a filiação.

- O eleitor que tiver o título eleitoral anterior deve levá-lo na hora de fazer o recadastramento biométrico. Caso o tenha perdido não é necessário levar boletim de ocorrência.

- Antes de comparecer ao cartório, é necessário ao eleitor consultar a existência de débitos com a Justiça Eleitoral. Para isso, bastará acessar o site (www.tre-ba.jus.br). A pesquisa é feita, por meio do menu principal, seguindo o caminho: Eleitor > Débitos do eleitor. Caso exista débito, a multa deverá ser paga previamente. O comprovante de pagamento deverá ser apresentado no momento do atendimento.