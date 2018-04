ABC anuncia contratação do atacante Wallyson pelo Vitória

Aos 29 anos, jogador fez nove gols em 16 jogos no ano

Enquanto o Vitória aguarda o fim do Campeonato Baiano para anunciar as contratações realizadas para o início da Série A, o ABC confirmou oficialmente a saída do atacante Wallyson, que vai defender o rubro-negro.

“O atacante Wallyson acertou a sua ida para o Vitória/BA, onde irá disputar a Série A, e não joga mais pelo Mais Querido”, anunciou o clube potiguar nesta sexta-feira (6), através do Twitter.

Wallyson tem 29 anos e vive um bom momento na carreira. Marcou nove gols em 16 jogos, além de ter sido campeão estadual. Ele é vinculado ao Deportivo Maldonado, do Uruguai. Segundo o executivo de futebol do ABC, Giscard Salton, afirmou ao site Globoesporte.com, o Vitória pagará US$ 30 mil (R$ 100 mil) ao time de Natal pelo repasse por empréstimo até dezembro.

Revelado na base do próprio ABC, o atacante jogou também no Atlético-PR, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Botafogo, Coritiba, Santa Cruz e Vila Nova.