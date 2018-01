Aberta matrícula nas escolas municipais de Salvador; veja calendário

Na próxima semana alunos da rede estadual devem se matricular

Os pais dos alunos que querem se matricular ou renovar a matrícula em escolas municipais de Salvador devem ficar atentos. O ano letivo será iniciado no dia 5 de fevereiro e o período de matrículas já está aberto desde esta terça-feira (9). As datas variam de acordo com a série que cada estudante vai cursar.

Quem vai cursar o 1º ano do ensino fundamental (EF) deve se matricular até a próxima segunda-feira (15). Os alunos que querem vaga no 2º ou no 3º ano do EF devem se matricular entre a quarta-feira (10) e o dia 15, e para o 4º e 5º ano do EF a partir do dia 12 até o dia 15. Já os estudantes dos 6º, 7º, 8º e 9º ano do EF só terão um dia para fazer a matrícula, na segunda-feira (15).

As matrículas podem ser feitas em qualquer escola da rede municipal segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed). No ato da matrícula, devem ser apresentados cópia e original dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG) ou certidão de registro civil; CPF; comprovante de residência atualizado; cartão do programa Bolsa Família, caso seja beneficiário; cartão do SUS; cartão de vacina atualizado; histórico escolar original - para alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental e duas fotos 3x4.

Rede estadual

O primeiro dia de matrícula na rede estadual de ensino, na terça-feira (16), será reservado para transferência de estudantes. Podem solicitar a transferência os estudantes cuja escola de origem não oferece a série subsequente, que não renovaram a matrícula no período determinado ou que mudaram de domicílio.

Nos dias 17 e 18, quarta e quinta-feira, a matrícula é destinada aos concluintes do 5º ano e do 9º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados nas redes públicas municipais, no ano letivo de 2017, cujas escolas não oferecem a série subsequente.

Na sexta-feira (19), a matrícula será para os estudantes novos do Ensino Fundamental e suas modalidades (cursos de qualificação tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; Inclusiva e Indígena). A matrícula de novos alunos do Ensino Médio e suas modalidades (Profissional e Tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; Inclusiva e Indígena) deve ser feita nos dias 22 e 23 de janeiro.

Na quinta-feira (25), sexta-feira (26) e segunda-feira (29) o público alvo da Educação Inclusiva que realizou a pré-matrícula em novembro de 2017 deve confirmar a matrícula apresentando os documentos na unidade escolar para a qual foi pré-matriculado.

Via Internet

A Secretaria da Educação do Estado informa que a matrícula pode ser feita em qualquer colégio estadual (independentemente de ser a unidade que o estudante pretende estudar) e via internet (www.educacao.ba.gov.br) para os estudantes da rede estadual que vão mudar de escola e para os alunos oriundos das redes municipais de Salvador e de mais 30 municípios baianos.

Além de Salvador, os municípios que estarão aptos à matrícula via internet são Barra, Barreiras, Barro Preto, Barrocas, Camaçari, Catu, Dias D’Ávila, Encruzilhada, Esplanada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Gongogi, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itamaraju, Jequié, Lamarão, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Macaúbas, Madre de Deus, Porto Seguro, Rio Real, Santa Maria da Vitória, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Para se matricular através do site, é preciso utilizar o código de matrícula que os alunos receberam nas suas escolas de origem e acessar o Portal da Educação. O ano letivo de 2018 na rede estadual terá início no dia 19 de fevereiro.

Documentos

Para matrícula na rede estadual de ensino os documentos requisitados são: original do Histórico Escolar ou Atestado de Escolaridade, firmado pela direção da unidade escolar (deve ser substituído pelo Histórico Escolar em até 30 dias); original e cópia da Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil; original e cópia do CPF, original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, dentre outros) e o código do SETPS (constante no Salvador Card) para as escolas do município de Salvador.

Veja o cronograma e os documentos necessários para matrícula:

Rede municipal:

Período de matrícula:

09/01 a 15/01 - 1º ano do EF

10/01 a 15/01 - 2º e 3º ano do EF

12/01 a 15/01 - 4º e 5º ano do EF

15/01 - 6º, 7º, 8º e 9º ano do EF

Documentos necessários:

carteira de identidade (RG) ou certidão de registro civil;

CPF;

comprovante de residência atualizado;

cartão do programa Bolsa Família, caso seja beneficiário;

cartão do SUS;

cartão de vacina atualizado;

histórico escolar original - para alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental;

duas fotos 3x4.

Rede estadual:

Período de matrícula:

16/1 - Transferência para os estudantes matriculados na rede estadual, com frequência regular no ano letivo de 2017, cuja escola não oferece a série subsequente; que não renovou sua matrícula; ou que mudou de domicílio.

17 e 18/1 - Matrícula de concluintes das séries iniciais e finais do Ensino Fundamental para os estudantes regularmente matriculados nas redes públicas municipais, no ano letivo de 2017, cujas escolas não oferecem a série subsequente.

17 e 18/1 - Matrícula nova para ingresso do estudante em unidade escolar da rede estadual em qualquer série para os Ensinos Fundamental e Médio, incluindo a matrícula para a Educação Profissional (cursos técnicos de nível médio, cursos de qualificação integrados à Educação de Jovens e Adultos - níveis Fundamental e Médio).

19/1 - Matrícula dos estudantes novos do Ensino Fundamental e suas modalidades (cursos de qualificação tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; Inclusiva e Indígena).

22 e 23/1 - Matrícula dos estudantes do Ensino Médio e suas modalidades (Profissional e Tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; Inclusiva e Indígena).

25, 26 e 29/1 - Confirmação de matrícula do público alvo da Educação Inclusiva que realizou a pré-matrícula em novembro de 2017.

Documentos necessários: