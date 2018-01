Abertas inscrições para Rei Momo e Rainha do Carnaval 2018 de Lauro de Freitas

Prazo para se candidatar vai até terça-feira (30)

Estão abertas até a próxima terça-feira (30) as inscrições para Rainha e Rei Momo do Carnaval 2018 de Lauro de Freitas. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo-Secult, localizada no Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão, e na sede da Associação Carnavalesca localizada na Rua José Ernesto dos Santos, no Centro da cidade.

Para o posto de Rainha da folia, as candidatas devem agregar expressão corporal, fantasia, maquiagem e cabelos. No ano passado, a estudante Adriana Almeida, 28 anos, foi eleita rainha do Carnaval de Lauro de Freitas.

No caso do Rei Momo só podem se candidatar homens com idade entre 16 e 40 anos que tenham mais de 100 kg. Os documento exigidos são xerox do RG e do CPF e comprovante de residência. Já as candidatas a Rainha devem ter entre 16 e 30 anos e podem se inscrever nos mesmos locais com a apresentação dos mesmos documentos exigidos para Rei Momo.

A seleção será feita no dia 3 de fevereiro, na Concha Acústica Roger Batera, às 18h, por uma comissão de representantes de clubes, associações e da imprensa especializada na cobertura do Carnaval. Serão levados em conta, principalmente, o entusiasmo e a disposição de quem pretende se tornar o comandante maior dos dias de folia em Lauro de Freitas. O ingresso para assistir ao concurso são dois quilos alimentos não perecíveis.

Os escolhidos receberão um prêmio e as chaves da cidade das mãos da prefeita Moema Gramacho, na noite de abertura do Carnaval. Durante a folia, o Momo e a Rainha deverão cumprir uma agenda de compromissos que inclui desfile em cima de trios.