Abraça Verão termina neste domingo (14) na Ilha de Itaparica

O evento começou na quinta-feira (11)

Termina neste domingo (14), com a apresentação do grupo Samba de Esparro, o festival 'Abraça Verão' na localidade de Matarandiba, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O evento, realizado pela prefeitura, com apoio da Bahiatursa, começou na quinta-feira (11).

Neste sábado (13), quem foi para o local da festa pode curtir uma apresentação do grupo de samba de roda da região “Voa Voa Maria”, além de Naná Rios, Turma de Casa e Puro Charme. O encerramento da noite ficou por conta da banda Filhos de Jorge, que agitou o público com Hits como Ziriguidum e Vai que Cola.