Acabou? Noiva de Lucas posta vídeo sem aliança: 'Vida que segue'

Modelo já tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram

Pela primeira vez, desde a saída de Lucas do BBB18, Ana Lúcia Vilela se pronunciou nas redes sociais. Nesta quinta-feira (1º), ela usou seu perfil do Instagram para publicar vídeos temporários. Nas imagens, ela aparece sem aliança de noivado.

"Estou bem. Acredito muito que o tempo é o remédio pra tudo na nossa vida e tenho muita fé em Deus. E vida que segue", disse a modelo que já tem quase 2 milhões de seguidores. Minutos depois, Lucas fez o mesmo eu seu Instagram.

Na primeira mensagem, ele publica uma mensagem do Padre Fábio de Mello em seu Stories: "De vez a Internet elege a vítima que expiará pelo pecado de todos". Logo depois ele fala com os seguidores. "Queria dizer que está tudo bem. Muito obrigado por todas as mensagens. Vamos esperar. Tudo no tempo de Deus", conclui.