Acabou o calor! Até quinta-feira tempo será chuvoso em Salvador

Meteorologistas estimam tempo instável na capital baiana

Sabe aquele calorão que estávamos sentindo em Salvador? Acabou! Entre a noite de segunda-feira (12) e manhã desta terça-feira (13) os soteropolitanos precisaram sair de casa de guarda-chuvas.

A meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), informa que o acessório deve ser indispensável pelo menos até a próxima quinta-feira (15).

"Estamos começando o período de chuvas mais fortes. A tendência é que isso aumente até abril. Hoje (13) o dia deve ser chuvoso e nublado. Até quinta serão dias nublados intercalado com aberturas. Já na sexta deve ter sol. A partir de agora o tempo deverá ficar mais instável", explica Cláudia.

Na estação de medição de chuvas do Inmet localizada na Base Naval de Aratu foram registrados 74 mm de chuva, o que significa que a intensidade da chuva foi forte. "A partir de 50 mm de chuva já consideramos chuvas fortes", ressaltou Valéria que só deve ter um balanço do volume de chuvas que atingiu a capital baiana no final desta manhã.

Em função das chuvas, um prédio desabou nesta manhã no bairro de Pituaçu. A Defesa Civil de Salvador recebeu 22 solicitações em função das chuvas entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Entre as solicitações estão um rompimento de pista, quatro deslizamentos de terra, nove alagamentos de imóveis, um desabamento de imóvel, dois alagamentos de área, um destelhamento e um galho de árvore caído. Já choveu nas últimas horas mais de 50% do previsto para o mês de março. Qualquer emergência a população deve ligar para o telefone 199.

O dia 6 de março mais quente do ano, na capital. Os termômetros chegaram a marcar 34,7ºC, com sensação térmica de 36,7ºC.