Ação educativa vai conscientizar pais sobre normas de trânsito nas portas de escolas 

Operação Volta às Aulas nesta segunda-feira (19)

Com o objetivo de conscientizar pais e motoristas sobre a melhor forma de deixar e pegar as crianças na porta das escolas, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) vai dar início na próxima segunda-feira (19) a Operação Volta às Aulas. Durante a ação, agentes de trânsito do órgão vai estarão nas proximidades das unidades escolares organizando o trânsito e orientando os condutores.

Agentes distribuirão panfletos educativos para motoristas nas portas das escolas (Foto: Bruno Concha - Secom Prefeitura de Salvador)

A Operação começa às 6h e vai até às 13h30. Os agentes da Transalvador distribuirão material educativo, como panfletos e cartilhas. Os condutores serão orientados sobre segurança e sobre a importância de obedecer as normas de trânsito. “Tudo feito com as diretrizes pedagógicas de educação para o trânsito, de acordo com o Denatran”, explica a gerente de Educação para o Trânsito e coordenadora da operação, Miriam Bastos.

Os agentes continuarão a ação educativa também dentro das escolas, oferecendo palestras e atividades lúdico-pedagógicas para os estudantes e os professores, através do programa Criança Condutora do Futuro. A ação é gratuita e acontece em escolas públicas e privadas. Basta solicitar a presença da Transalvador pelo telefone 3202-9163.

Formas

Para evitar congestionamentos no entornos das escolas, a Transalvador orienta os pais a não pararem em qualquer lugar, nem em fila dupla e a esperarem a sua vez para embarcar ou desembarcar os estudantes, bem como não demorar neste processo. Devem ser observadas também as regras de trânsito, como usar cadeirinha adequada, bem como cinto de segurança.

Em caso de estacionar em local irregular, assim como parar em fila dupla, além do transtorno e congestionamento que o motorista causa, ele pode ser multado no valor de R$ 130,26 e perder quatro pontos na carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Confira o cronograma da Operação Volta às Aulas da Transalvador na porta das escolas:

Dia 19/2 – Colégio Salesiano (Nazaré)

Dia 20/2 – Colégio Sartre Coc (Itaigara)

Dia 21/2 – Escola Gurilândia (Federação)

Dia 22/2 – Escola Vitória Régia (Cabula)

Dia 23/2 – Colégio Integral (Pituba)

Dia 26/2 – Colégio Marista (Patamares)

Dia 27/02 – Colégio Dom Bosco (Paralela)

Dia 27/02 – Colégio Anchieta (Pituba)

Dia 28/02 – Colégio Módulo (Avenida Magalhães Neto)

Dia 01/03 – Colégio Antônio Vieira (Garcia)

Dia 02/03 – Colégio Nossa Senhora da Conceição (Brotas)