Acidente com duas embarcações deixa mais de 30 desaparecidos na China

Navios se chocaram na costa do país; Petroleiro iraniano com 32 a bordo pegou fogo

Um acidente envolvendo dois navios deixou 32 desaparecidos o Mar Oriental da China. Segundo informações da agência Associated Press, as embarcações envolvidas na batida são um petroleiro iraniano com registro do Panamá e um navio de carga de Hong Kong.

Todos os desaparecidos são do navio do Irã, que pegou fogo após o acidente e derramou óleo no mar, mas não há informações sobre a extensão da área atingida. O petroleiro levava 30 iranianos e dois bengaleses e seguia do Irã para a Coreia do Sul quando se envolveu no acidente. O cargueiro de Hong Kong tinha 21 tripulantes chineses e todos foram resgatados.

A colisão aconteceu a 160 milhas (257 quilômetros) a leste do estuário do rio Yangtsé, perto da cidade chinesa de Xangai, segundo a agência oficial de notícias "Xinhua".

Uma operação de busca está sendo realizada na região. A guarda costeira sul-coreana também enviou um navio e um avião para ajudar nos trabalhos de resgate. As causas do acidente ainda são desconhecidas.