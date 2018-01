Acidente deixa motorista morto e 4 pessoas feridas na BR-060, em Goiás

Suspeita é que veículo fazia transporte irregular de passageiros

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas - entre elas uma criança - em um acidente na tarde desta segunda-feira (22), na BR-060, no trecho entre Terezópolis de Goiás e Goiânia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro, um Fiat Palio, onde as vítimas estavam, bateu na traseira de uma carreta e capotou. A suspeita é que o motorista, de 55 anos, que foi a óbito, fazia serviço de transporte clandestino de passageiros.

A colisão ocorreu no KM 127 da rodovia. O condutor morreu no local. Já três mulheres, ainda não identificadas, e um garoto, de 11 anos, foram socorridos pelos bombeiros e por funcionários da concessionária que administra a rodovia. Conforme a PRF, todos tinham quadro de saúde grave. A informação é do G1.

Os quatro foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), sendo uma delas de helicóptero. A assessoria de imprensa da unidade informou que todos já deram entrada na emergência e estão sendo examinados. Ainda não há informações sobre o estado em que eles se encontram.

Segundo o inspetor Newton Morais, assessor de comunicação da PRF, existe a suspeita que o condutor fazia transporte irregular de passageiros. "Uma das mulheres informou aos policiais assim que foi socorrida que pagou pela viagem. Portanto, seria transporte clandestino", afirma.