Acidente entre carretas causa morte de motorista no Rodoanel de SP

Congestionamento atingiu um quilômetro na área da colisão

Um acidente entre duas carretas deixou um motorista morto e outro ferido no Rodoanel Mário Covas por volta das 6h desta quinta-feira, 5. A colisão ocorreu na pista externa do quilômetro 78, no sentido da via Dutra.

De acordo com informações da assessoria da SPMar, concessionária que administra a rodovia, o Corpo de Bombeiros ainda trabalhava por volta das 7h30 para retirar o corpo de um dos motoristas que ainda estava preso às ferragens. A outra vítima foi encaminhada para o hospital.

A pista da direita e o acostamento seguiam interditados no horário acima para a remoção do corpo e dos veículos acidentados Segundo a SPMar, havia congestionamento de um quilômetro na área da colisão.