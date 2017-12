Acidente entre carro e ônibus deixa três mortos na BR-324

Acidente aconteceu próximo ao município de Candeias

Um acidente entre uma caminhonete Hilux e um ônibus intermunicipal da empresa Santana ocorrido por volta das 6h50 desta terça-feira (26) deixou três homens mortos e um gravemente ferido. Todas as vítimas estavam na caminhonete.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro trafegava no sentido Feira de Santana quando bateu no canteiro central e saiu da pista, invadindo a contramão. A Hilux colidiu transversalmente com o ônibus que trafegava no sentido Salvador, transportando 50 passageiros.

(Foto: PRF/Divulgação)

O acidente aconteceu na altura do km 588 da BR-324, próximo ao município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Um homem, identificado como Raul Santos da Silva, 25 anos, foi conduzido em estado grave para o Hospital do Subúrbio. Os corpos de Alberto Fontes da Silva, 52, Antonio Felix Batista, 64, e José Batista Felix, 56, estão no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR). Uma quinta pessoa que também estava na Hilux saiu ilesa do acidente.

Ainda não se sabe o que teria feito o motorista do carro invadir a pista contrária. Segundo a PRF, não havia marcas de frenagem na via.

O motorista do ônibus da empresa Santana era esperado para ser ouvido ainda hoje. O ônibus, de acordo com informações da PRF, tentou frear para evitar a colisão, o que ocasionou engavetamento de outros dois carros no fundo do ônibus, mas sem gravidade.