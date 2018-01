Colisão aconteceu por volta das 6h30, na altura do bairro da Palestina

Um acidente com dois ônibus deixa o trânsito lento na BR-324, na altura do bairro da Palestina, na manhã desta segunda-feira (8). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 6h30, no sentido Feira de Santana.

Um dos coletivos bateu na traseira do outro. Segundo a PRF, não houve feridos. A Via Bahia, responsável pela administração da rodovia, foi acionada para verificar a ocorrência.