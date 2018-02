Acidente grave envolve ônibus e carretas em Goiás

Colisão deixou pelo menos 6 mortos e 20 feridos na BR-020, em Formosa

Um acidente grave envolveu um ônibus e duas carretas na manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, em Formosa, cidade goiana do Entorno do Distrito Federal.

De acordo com o G1, a a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ao menos seis mortes já estão confirmadas. Além disso, conforme os bombeiros de Formosa, mais de 20 pessoas ficaram feridas.

Uma das laterais do ônibus, onde havia mais de 40 ocupantes, ficou completamente destruída. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado para atender a ocorrência. Os bombeiros do Distrito Federal também ajudam no atendimento e enviaram um helicóptero e sete ambulâncias para o local. Algumas vítimas foram encaminhadas para hospitais do DF.

A colisão ocorreu no KM 45 da rodovia, entre os povoados de JK e Bezerra. A pista está interditada nos dois sentidos. Policiais controlam o trânsito no local.

De acordo com a PRF, o trecho onde houve a colisão é de pista simples. A ultrapassagem no local é proibida.