Acidente no Rio mata dois turistas argentinos e deixa quatro feridos

Dois carros bateram em um cruzamento próximo à sede de remo do Vasco da Gama

Dois turistas argentinos morreram e quatro ficaram feridos em um acidente automobilístico, na tarde de quinta-feira (4), na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Centro de Operações da prefeitura, dois carros, um Ford Fiesta e uma caminhonete Ranger, bateram no cruzamento da Avenida Alexandre Ferreira com a Rua General Tasso Fragoso, próximo à sede de remo do Vasco da Gama.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas e informou que no Fiesta estavam seis turistas argentinos de uma mesma família: um casal, dois filhos e os pais da mulher. As duas mulheres foram encaminhadas para o hospital Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Os dois homens tiveram apenas ferimentos leves e as duas crianças, uma menina de 13 anos e um menino de 4 anos, foram levados em estado grave para o hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não atualizou as informações sobre o estado de saúde das crianças.

A caminhonete envolvida na colisão era ocupada por dois adultos, moradores do Rio de Janeiro, que saíram ilesos. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.