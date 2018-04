ACM Neto divulga vídeo sobre permanência na prefeitura de Salvador

'Decidi cumprir a minha palavra', disse Neto

O prefeito de Salvador ACM Neto divulgou um vídeo nesta terça-feira (10) em que fala sobre a decisão de permanecer no comando da no comando da Prefeitura de Salvador. Na semana passada, Neto anunciou oficialmente que não deixaria a gestão da cidade para concorrer ao governo da Bahia nas eleições de 2018.

'Meu compromisso maior era seguir a vontade, o desejo e o sentimento do povo de Salvador, que, em 2016, me reelegeu com uma votação histórica', disse Neto.

‘Se eu não fosse prefeito, já estaria em campanha’, afirma ACM Neto

Ele disse que esperou observar 'a vontade majoritária [dos eleitores]' para decidir se deixaria a prefeitura. 'O mais natural seria buscar um novo projeto de poder. No entanto, eu decidi cumprir a minha palavra', disse Neto.

O prefeito disse que, embora tenha decidido não concorrer ao governo nas próximas eleições, tem o plano de um dia disputar o cargo. 'É um desejo, é um sonho que eu tenho, mas que esse momento não signifique ter de renunciar a nada', afirmou.

Ele disse que a escolha do Democratas deste ano foi apostar na experiência do prefeito de Feira de Santana José Ronaldo. 'Estamos muito seguros e confortáveis com essa decisão que foi tomada', disse.