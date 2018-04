Ações de prevenção a enchentes são realizadas no bairro do Comércio 

Foram realizadas micro-drenagens, limpeza de caixas e desobstrução de redes neste domingo (8)

Como parte da Operação Chuva 2018, a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) iniciou neste domingo (8) as ações de Limpeza de Caixas e desobstrução de redes, de micro drenagens, no bairro do Comércio. Na ação de hoje, as caixas de drenagem de águas pluviais foram limpas por agentes da Desal. Foram retirados lixo e todo tipo de materiais descartados, como copos, garrafas pet e até mesmo, camisas, calças e sapatos.





Quatro toneladas de materiais descartados já foram retirados desde a última sexta-feira (8). (Foto: Divulgação)

Foi usado como apoio um caminhão jato, que vem sendo usado para desobstruções severas, já que as equipes estão tendo dificuldades em algumas desobstruções, por conta de resto de obra como entulhos, que são carreados para as redes de águas pluviais. A ação conta com um efetivo diário de 40 homens e mulheres, caminhões, caçambas, kombis, carros pequenos e tratores, além de mini tratores como bob cats.

O presidente da Desal, Marcílio Bastos, revela que desde a última sexta-feira (6) cerca de 4 toneladas já foram retiradas. Se antecipando à chegada do período chuvoso, a companhia está intensificando limpeza e microdrenagem. Os bairros do Comércio e da região da Cidade Baixa estão sendo priorizados nestas ações.