Acqua Aroma quer abrir 70 novas lojas

Por Flávio Oliveira

O bom momento para o sistema de franchise – projeção de 9% a 10% de alta no faturamento no ano passado – motiva a baiana Acqua Aroma a apostar em um ousado plano de expansão. A previsão é a de abrir 70 novas lojas da marca até 2022. Controlada pela Aromarketing. A Acqua Aroma é a única rede de franquias especializada em perfumaria para casa e com esse diferencial pretende ampliar o número de operações. Atualmente, a empresa conta com cinco lojas em operação: três em Salvador, uma em Lauro de Freitas e outra em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Em 2017, o crescimento da empresa foi de 35%, alcançando uma média de faturamento de 20 milhões/ano. Para este ano, a previsão é de que 06 novas lojas sejam inauguradas nas principais capitais do Brasil.

Investimento

Uma das sócias da Aromarketing, Nayana Pedreria, garante que as lojas da Acqua Aroma são boas oportunidades de investimento neste novo momento econômico vivido pelo Brasil. A marca estruturou sues sistema der franquia no ano passado e oferece ao investido processos de gestão já elaborados, estrutura física predefinida e padronizada e produtos já conhecidos e aprovados pelos consumidores conforme medição por pesquisas de satisfação.



Em um ano, seguradora baiana soma 17 franquias

Outra empresa baiana que está alcançando bons resultados no mercado de franquias é a Touareg Seguros, que virou a primeira franqueadora de apólices com sede no Nordeste. A empresa começou sua operação no franchising em 2016, iniciou a venda de franquias em 2017 e já possui 17 franquias, localizadas em Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Camaçari (BA); Aracaju (SE); Vitória (ES); Araras e Barueri (SP); e Brasília (DF). A projeção para 2018 é chegar a 100 unidades O investimento para abrir uma loja é de R$ 22,5 mil. A promessa é a de um faturamento médio mensal de R$ 40 mil – R$ 6 mil de lucro - e retorno do investimento em até 12 meses.





Oi TV cresce 16% na Bahia

A Oi TV foi a operadora de TV por assinatura a registrar o maior crescimento no mercado nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados neste mês pela Anatel. A operadora, que liderou o crescimento do mercado de TV por assinatura no ano de 2017, abriu o primeiro mês de 2018 novamente na liderança chegando a 74,6 mil assinantes de janeiro de 2017 a janeiro de 2018 na Bahia, o que representa um crescimento de 16,8% nos últimos 12 meses e de 0,2% com relação ao mês anterior. Com o resultado, o market share da Oi TV na Bahia cresceu 2,5 ponto percentual em 12 meses e chegou a 13,1% do mercado de TV paga. No país, a Oi TV chegou a 1,519 milhões de assinantes, o que representa um aumento de 15,3% no comparativo com o mesmo mês do ano anterior, o maior percentual entre todas operadoras. Foram adicionados 201,1 mil novos clientes nos últimos 12 meses.





Dinheiro agora

Levantamento do Itaú Unibanco aponta aumento na procura por antecipação da restituição do Imposto de Renda na Bahia em 2017. O volume de recursos contratados teve alta de 37,1%, em comparação ao ano anterior. A quantidade de contratos aumentou 37,3%, na mesma comparação. Esse cenário reflete as condições favoráveis e a facilidade para adquirir o empréstimo, que pode ser contratado por internet banking, caixa eletrônico, agências do Itaú Unibanco, estando também disponível pelo aplicativo mobile.





Bahia na mira

Há dois anos presente no Brasil, a empresa americana Datami enxerga nos pequenos negócios da Bahia e do Nordeste um novo trampolim para continuar crescendo exponencialmente no país. A companhia atua com uma solução de dados patrocinados para a navegação na internet via celular. Mariana Oliveira, diretora de desenvolvimento de negócios da Datami, em entrevista à Coluna, afirmou que no mercado brasileiro, no qual a maioria dos consumidores paga por um pacote de dados reduzido, oferecer navegação gratuita atrai e fideliza clientes, uma estratégia já identificada por grandes bancos, que, em acordo com as operadoras, descontam em 100% os dados consumidos quando os clientes navegam em seus canais mobiles. “Eles perceberam que custa menos pagar pelos dados do cliente que ter esse cliente em uma agência física”, diz Mariana, explicando o conceito de dados patrocinados, que nada mais é que a migração do 0800 da telefonia para o ambiente digital. A Datami oferece soluções para o funcionamento deste 0800, sendo remunerada pelas empresas pelo tráfego de dados gerado. Ainda de acordo com a diretora, a Datami está presente em 15 países e contabiliza 50 milhões de pessoas impactadas por suas soluções de navegação patrocinada. No Brasil, a companhia já soma 40 clientes, entre bancos e grandes marcas do varejo. “O mercado baiano é promissor porque é alta a dependência do Wi-Fi para acessar a internet. É um cenário em que tem um pacote de internet limitado tem de escolher o que fazer com os dados. Então, o cliente tende a preferir sites de lojas ou e-commerce que ofereçam navegação gratuita”, afirma.



FIQUE POR DENTRO



Qualificação - O Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) renovou parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) para a realização de novos cursos itinerantes, em Salvador. Com a parceria firmada, os profissionais das agências associadas ao Sinapro-Bahia terão direito a 15% de desconto na inscrição. Os cursos, de curta duração, têm carga horária de nove horas (duas aulas de quatro horas e meia. Serão ofertados entre os dias 9 e 17 de abril, os seguintes cursos: Atendimento a Clientes: Como Atingir a Excelência em Serviços; Coaching Aplicado a Vendas; Digital Analytics: Transformando Big Data em Resultados; Gestão e Estratégias do Turismo de Luxo; Live Marketing: Experiências Ao Vivo que Aproximam Marcas e Consumidores; Novas Práticas de Marketing e Trends – Tendências e Consumer Insights. Mais informações no e-mail marketing@sinaprobahia.com.br.



Mensalidade de pós-graduação - Principal plataforma para inclusão de estudantes no ensino superior, o Quero Bolsa elaborou levantamento inédito com intuito de verificar o preço médio da mensalidade em cursos de pós-graduação em 10 capitais brasileiras. O resultado mostra que Salvador tem mensalidade média de R$ 485,00, abaixo apenas do Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, que registram os valores mais elevados do País nos cursos Lato Sensu (MBA e Especialização). A análise ocorreu a partir dos dados disponibilizados por 146 instituições de ensino superior privadas, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Foram levados em consideração os preços cheios das mensalidades apenas em cursos presenciais.