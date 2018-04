Acusado de 16 assaltos a ônibus é preso na Suburbana com sete celulares

Suspeito sempre assaltava nos dias de semana e costumava praticar o assalto e descer no bairro de Itacaranha

Suspeito de já ter cometido 16 assaltos a ônibus na região da Avenida Suburbana, Juan Artur Pires Melo, 25 anos, foi preso na noite de segunda-feira (2), por policiais da14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lobato), logo após fazer novas vítimas no ônibus que fazia a linha Paripe/Barra.

Juan Melo foi preso após cometer mais um assalto a ônibus

Foto: Divulgação/PM)

Artur foi encaminhado para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. “Estávamos atrás dele, pois já tínhamos informações do seu modus operandi. Sempre assaltava nos dias de semana. Subia no coletivo, fazia o assalto e descia em Itacaranha”, explicou o subcomandante da 14ª CIPM, o capitão André Alvares.

Ainda segundo o capitão, o ladrão era alvo de diversas denúncias anônimas da população, e de acordo com as informações que chegaram à unidade, ele atuava nos bairros do Lobato e Plataforma. Com o criminoso, os policiais encontraram um revólver calibre 38, sete celulares e R$ 51 reais.