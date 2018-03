Ademi-Ba sempre em frente

Por Cláudio Cunha*

Fortalecimento. Aumento de representatividade. Responsabilidade Social. União. Esses são alguns dos compromissos que tive a honra de firmar, perante representantes do setor imobiliário, parceiros, lideranças políticas e imprensa, na cerimônia de posse para mais uma gestão à frente da Ademi-BA, realizada no dia 22 de março, na Associação Comercial da Bahia.

Para essa gestão, que segue até 2020, assumiram comigo o primeiro vice-presidente Antonio Medrado, o segundo vice-presidente Marcos Dias Melo, nove diretores de áreas distintas e também um Conselho Diretor. Todos imbuídos com os propósitos que aproveito aqui o espaço para reiterar.

Buscando promover a retomada do crescimento e contribuir com o desenvolvimento da Bahia, nossa gestão será marcada pela realização de eventos e ações que permitam a soma de esforços, a troca de ideias e a construção coletiva de um horizonte bem-sucedido para todo o mercado.

De modo a aproveitar o momento de oxigenação da economia brasileira e a estimativa de crescimento de até 3% para o PIB em 2018, anunciada pelo governo, nosso objetivo é aproveitar as oportunidades para aumentar o desempenho de toda a cadeia produtiva envolvida com o setor imobiliário.

Seguindo esse pensamento, estamos empenhados em aumentar a presença da Ademi no interior do estado, de modo que tenhamos capilaridade e um diálogo cada vez mais ampliado com líderes e representantes do ramo em outras cidades além de Salvador.

Com o objetivo de buscar as melhores práticas e ideias inspiradoras para o setor imobiliário, assim como acompanhar inovações que estão sendo gestadas em universidades e centros de pesquisa, pretendemos também fortalecer as parcerias com esses espaços, sempre tendo como foco o nosso trabalho em rede.

Convictos de que crescimento econômico rima com sustentabilidade e essa, por sua vez, envolve também responsabilidade social, reafirmamos o nosso interesse em continuar apoiando projetos que fazem toda diferença em quesitos como qualidade de vida, desenvolvimento, empoderamento e inclusão.

Para implementar essa nossa agenda de desenvolvimento, estamos confiantes em continuar contando com o apoio das autoridades públicas e dos governantes.

O prefeito ACM Neto, que esteve presente em nossa posse, já assinou decreto que regulamenta o artigo 345 do PDDU de Salvador, reduzindo o pagamento que as construtoras repassam ao município pelo aumento no gabarito dos empreendimentos, de 0,05% para 0,01%.

Essa desoneração da contrapartida financeira que as construtoras pagam à prefeitura vai contribuir muito para o crescimento do segmento imobiliário, ensejando lançamentos de empreendimentos, a geração de empregos e circulação de capital.

É com essa perspectiva que começamos o nosso trabalho e pretendemos mirar os próximos dois anos. Com otimismo, confiança, parcerias e trabalho conjunto entre a associação, as construtoras, incorporadoras, universidades, poder público e toda a sociedade. Assim, renovamos o nosso DNA como associação e seguimos com uma Ademi sempre em frente, conectada com o novo e em busca do melhor.