Ademi-BA vai promover evento no Palácio da Aclamação

Por Rafael Freitas

Promovido desde 1994, a próxima edição do Prêmio Ademi será realizada no dia 10 de maio, durante evento no Palácio da Aclamação, em Salvador. O troféu, mais uma vez, será criação do grande escultor baiano Emanuel Araújo e a festa irá reunir cerca de 250 convidados. Em conversa com a coluna, Claudio Cunha, presidente da Ademi-BA, comentou que “o prêmio destaca-se pelo reconhecimento, credibilidade, confiança, representatividade, agregando valor aos vencedores”.

Claudio Cunha está à frente da realização do Prêmio Ademi (Foto: Divulgação)

Logo mais

Hoje, às 19h, a Pena Cal Galeria, localizada na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, abre sua nova exposição, Guel, que trata da obra do artista baiano Guel Silveira. Filho do pintor Jenner Augusto, um dos maiores nomes da arte baiana de todos os tempos, Guel enveredou pelo caminho do pai desde cedo e aos 20 anos já participava de exposições em todo o Brasil. As obras expostas na galeria são da mais recente fase do artista, que tem produzido peças grandes e abstratas.

Guel Silveira irá expor na Pena Cal Galeria (Foto: Rê Marques)

Minas com Bahia

A empresária Virgínia Moraes, da Vivire, recebeu, anteontem, em casa, em Salvador, para jantar em torno do estilista mineiro Ronaldo Fraga. Quem assinou o menu da noite, escolhido pelo homenageado, foi o Restaurante Dona Mariquita, que serviu um de seus pratos mais tradicionais: a maniçoba.

Virgínia Moraes ofereceu jantar para Ronaldo Fraga (Foto: Divulgação)

Boa mesa

No dia 26 de abril, o Bistrot du Vin Ageda, restaurante de Vivianne Mendonça, irá realizar mais uma edição da sua série de jantares harmonizados – este inspirado na Itália. O jantar começará às 20h30 e custa R$ 289 por pessoa.

Vivianne Mendonça promove jantar no Bistrot du Vin Ageda, na Pituba (Foto: Ré Marques)

Rasante

Em rápida passagem por Salvador, anteontem, a digital influencer Silvia Braz – que faz parte da plataforma da F*Hits – foi recebida com um almoço preparado em sua homenagem pela amiga Flávia Abubakir, no apartamento do Corredor da Vitória. O menu ficou a cargo da chef Flavia Sampaio, que desconstruiu pratos típicos, como a moqueca de camarão e o arroz de hauçá, em releituras autorais e contemporâneas.

Silvia Braz circulou por Salvador (Foto: Divulgação)

Voto a voto

A vaga de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) já foi ocupada, em votação ocorrida ontem, em Salvador. Entre os desembargadores Gardênia Duarte e Baltazar Miranda, Gardênia saiu vencedora, eleita pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Apresentação

Com clássicos em inglês, espanhol e português, Daniel Boaventura se apresenta em Salvador nos dias 8 e9de junho, no Teatro Castro Alves, às 21h. O show será o lançamento do Daniel Boaventura Ao Vivo no México, novo DVD e CD do cantor, que chega em abril às plataformas digitais.