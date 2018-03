Ademir Ismerim lança pré-candidatura para presidência da FBF

Por Editoria de Esporte

Ismerim lança pré-candidatura

A eleição para a presidência da Federação Bahiana de Futebol ainda não data, mas já movimenta os bastidores. Conforme antecipado pela Coluna Satélite, do CORREIO, o advogado Ademir Ismerim lançou sua pré-candidatura e por enquanto será o único adversário do então presidente Ednaldo Rodrigues. Ciente de que é preciso ter os votos das ligas amadoras (maior colégio eleitoral) para ganhar a eleição da FBF, Ismerim, que é um renomado advogado no ramo eleitoral, faz contatos com políticos próximos a ele para conseguir chegar até os dirigentes dessas ligas e angariar votos. Vale lembrar que além das ligas do interior, os presidentes dos clubes profissionais do estado também votam.

Empresário de Allione corneta Guto

O empresário do meia Allione, Tomas Budelli, fez um comentário na postagem da escalação do Bahia no perfil oficial do clube, no Instagram, antes do jogo contra o Náutico, cornetando o técnico Guto Ferreira. “Com esse treinador, no Brasileirão vamos para a (Série )B”, escreveu Budelli. Desde que voltou, Allione não tem tido muitas chances com o técnico.

Marcelo Lima já deixou o Bahia...

O Bahia ainda não confirmou, mas Marcelo Lima, até então gerente das divisões de base do clube, está em São Paulo e acertou com o Desportivo Brasil. A tendência é que Lima assuma o cargo de presidente executivo na equipe paulista, no lugar de José Carlos Brunoro, ex-dirigente do Palmeiras na era da “Parmalat” e que voltou ao alviverde em 2013 para um cargo de CEO. A saída de Brunoro foi divulgada no site do clube, que, em nota, também informou que “o processo de transição já foi iniciado e em breve estaremos anunciando o nome do nosso novo gestor”. O Desportivo é um clube fundado em 2005 e com sede em Porto Feliz, cidade que fica a 117 km da capital paulista. Em 2014, a equipe foi adquirida pelo grupo Luneng, fornecedor de energia elétrica da província de Shandong, na China.



... e jogador teve mesmo destino

Quem também seguiu para o Desportivo Brasil, mas por empréstimo, foi o atacante Douglas, da equipe sub-20 do Bahia. Ele foi anunciado no site oficial do clube e apresentado. “Estou muito feliz com essa nova oportunidade, agora é focar e trabalhar para conquistar a torcida”. Douglas disputará o Campeonato Paulista da Série A3, já foi integrado ao elenco profissional e será comandado pelo treinador Caio Zanardi.



Juazeirense na TV

O canal Esporte Interativo iniciou uma votação onde as seis equipes mais votadas terão todos os jogos da Série C transmitidos pelo Esporte Interativo Plus. A Juazeirense, representante baiana na competição, está concorrendo e ocupa a oitava posição. Quem quiser ajudar o “Cancão de Fogo” nessa disputa basta entrar no site: vote.eiplus.com.br.



Sub-20 estreia sendo goleado

E a coisa não começou bem para o Esquadrãozinho no Campeonato Baiano sub-20. O time do técnico Pablo Fernandez, recém-contratado e que fez sua estreia no comando da equipe, foi goleado pelo Atlântico, por 4x1. Na próxima rodada, sábado, o tricolor recebe o Galícia no Fazendão, às 15h, para tentar a reabilitação. O clube também tem novos treinadores nas categorias sub-15 e sub-17: Rafael Lopes e Thiago Santa Bárbara.