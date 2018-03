Adolescente de 14 anos é morto por engano por facção em Feira de Santana

Vítima estava próximo de casa quando foi morto

Um adolescente de 14 anos, identificado como Matheus Santos de Souza, foi morto na cidade de Feira de Santana, no centro-norte do estado, por dois homens armados que estava em uma moto. De acordo com a polícia, Matheus teria sido morto por engano por uma faccção criminosa de um bairro próximo.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima estava próximo de casa, por volta das 22h no último domingo (25), no bairro Rua Nova, conversando com um amigo da mesma idade, quando os homens armados efeturaram os disparos contra o adolescente. Matheus foi atingido na cabeça e braço e morreu no local antes do socorro chegar. Os suspeitos fugiram na moto.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Feira de Santana, delegado Fabrício Minardi, o adolescente não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O amigo que estava no momento do crime não foi atingido.

"Tudo indica que o alvo da dupla era outro, porque o garoto não tinha nenhum envolvimento com crime, era direito, estudava e estava próximo de casa quando foi atingido. Os autores já foram identificados depois que recebemos informações de populares. Agora, vamos chegar até eles para esclarecer", afirmou o delegado nesta quarta-feira (28) ao CORREIO.

Para o delegado, o crime foi cometido por engando, o alvo, ainda de acordo com o delegado, era uma outra pessoa, provavelmente, pertencente a uma facção que domina o bairro onde a vítima morava. Ainda de acordo com o delegado, os dois suspeitos pertencem a uma facção criminosa que domina o bairro de Queimadinho.