Adolescente é apreendido com espingarda no Alto do Cabrito

O adolescente fazia parte de um grupo que reagiu com tiros à abordagem da PM

Uma espingarda calibre 12 foi apreendida com um adolescente de 17 anos na noite de sábado (20), no bairro do Alto do Cabrito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), equipes da 14ª e da 18ª Companhias Independentes da Polícia Militar (Lobato e Periperi, respectivamente, trocaram tiros com o grupo do qual o adolescente fazia parte.

Os policiais realizavam mais uma etapa da Operação Força Tática quando encontraram o grupo de cinco homens, que teria reagido à abordagem policial. De acordo com o comandante da 14ª CIPM, o major Sérgio Marcos Ribeiro Paz, a quadrilha fugiu após a troca de tiros.

“Durante a fuga, o adolescente pulou em uma vala de aproximadamente cinco metros e teve fraturas nas pernas em decorrência do salto”, afirmou. Além do armamento, também foram encontrados 91 papelotes de cocaína e R$51.

Ainda segundo ele, a operação é realizada em todos os finais de semana com o intuito de reforçar o policiamento das unidades do Comando Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS), que engloba boa parte da região do Subúrbio Ferroviário. "O objetivo principal é retirar das ruas armas, drogas e diminuir crimes violentos”, contou.

Encaminhado para o Hospital do Subúrbio, o adolescente permanece à disposição da Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).