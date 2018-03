Adolescente envolvido em arrastão em Ondina é apreendido

Receptador de material roubado em ataque foi preso

Série de assaltos ocorreu na Rua Macapá e localidades vizinhas (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

Um adolescente envolvido em um arrastão no bairro de Ondina, em Salvador, no último dia 15, foi localizado e apreendido na manhã de quarta-feira (21), após investigações realizadas por policiais da 7ª Delegacia (Rio Vermelho). O jovem se envolveu em três assaltos ocorridos próximo à Faculdade Social da Bahia (FSBA).

Dentre os crimes cometidos pelo garoto e mais dois comparsas, está o roubo a um restaurante. Imagens do ataque circularam nas redes sociais.

De acordo com o delegado Antônio Fernando do Carmo, titular da 7ª Delegacia, o adolescente, que usava a mesma camisa do dia do assalto, foi apreendido no bairro de Vale das Pedrinhas e confessou os crimes na unidade policial.

“Segundo o adolescente, ele encontrou com um homem conhecido como Paulinho em um campo de futebol no mesmo bairro, onde decidiram sair para realizar os assaltos”, informou Antônio.

Informações obtidas pelo Serviço de Investigação (SI) também levaram a concluir que o trio iniciou a prática dos delitos roubando um veículo na Avenida Bonocô e, em seguida, partiram para Ondina, onde roubaram a quantia R$ 300, após ameaçar funcionários do restaurante Neto's, na Rua Macapá. O veículo usado nos ataques era um GM Agile, cor cinza.

“Ainda no mesmo dia, eles saquearam pessoas que estavam num ponto de ônibus e levaram três aparelhos celulares”, completou o delegado.

O ataque no restaurante Neto's durou pouco mais de dois minutos. Nas imagens, o adolescente e um dos comparsas se aproximam de uma atendente no caixa e um deles exibe a arma na cintura.

“Eles chegaram pedindo água. Depois de dar R$ 5, um deles levantou a camisa e disse que era um assalto. Peguei o dinheiro, R$ 350, coloquei em um saco e entreguei. Ele ainda perguntou se um envelope tinha dinheiro e eu respondi mostrando que continha documentos”, disse uma funcionária, ao CORREIO, na ocasião.

Nas imagens, uma cliente teve o celular tomado pela dupla. Em seguida, eles saem do local e entram no carro roubado. “Vimos que outra pessoa já aguardava eles dentro do carro”, contou uma testemunha.

Receptador preso

Na ação desta quarta, a polícia conseguiu prender o proprietário de uma loja de equipamentos eletrônicos, Osmar Silva Pires, por receptação, para quem o adolescente iria revender os aparelhos roubados.

O adolescente foi encaminhado a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), para que fossem tomadas as medidas socioeducativas pertinentes. As investigações seguem no intuito de localizar e capturar os demais envolvidos nos crimes.